Bruselas acepta el plan de Temu para frenar la venta de productos ilegales

La plataforma china había presentado el plan en agosto, tras ser sancionada por no evaluar como debía los riesgos que implica la venta de productos ilegales en su mercado en línea.

El plan incluye cinco medidas correctoras, entre ellas una evaluación de riesgos adaptada a su servicio y el uso de "métricas e indicadores fiables" para determinar si las medidas de mitigación reducen la difusión de contenidos ilegales.

Temu se compromete, además, a evaluar las limitaciones de su moderación proactiva, desde la detección automática hasta la revisión manual, y su efecto en los productos recomendados, así como a analizar cómo sus algoritmos de recomendación pueden amplificar los artículos ilegales.

Por último, el gigante examinará la manipulación intencional del servicio, incluido el uso que los vendedores hacen de sus funciones para difundir anuncios potencialmente ilegales.

El Comité Europeo de Servicios Digitales calificó el 24 de septiembre las medidas de "parcialmente adecuadas" y advirtió de que el plan carecía de detalle suficiente. Bruselas lo aceptó tal y como se presentó en agosto, pero con indicaciones adicionales sobre cómo debe aplicarlo Temu.

Temu tiene cuatro meses para aplicarlo y debe realizar una evaluación de riesgos provisional que cubra hasta el 30 de noviembre de 2026.

Las medidas se someterán a una auditoría externa e independiente, que la plataforma entregará a la Comisión en un plazo de cuatro meses desde la aplicación de las medidas. Si el auditor formula recomendaciones, tendrá un mes para informar de su puesta en práctica.

Bruselas había presentado sus conclusiones preliminares contra Temu en julio de 2025, por sospechar que incumplía el artículo 34 de la DSA en la evaluación de los riesgos sistémicos ligados a la difusión de productos ilegales en su mercado en línea.

En mayo de 2026 las confirmó y le impuso una multa de 200 millones de euros por incumplir sus obligaciones de evaluación de riesgos.