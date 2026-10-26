Hallan el primer anfibio que vivió por completo en el océano

Un equipo internacional de investigadores ha encontrado en la provincia china de Guizou evidencias fósiles del primer anfibio completamente marino, un hallazgo histórico que rompe el paradigma de que ningún anfibio pudo sobrevivir en ambientes oceánicos y tolerar el agua salada.

Científicos de la Universidad de California Davis, de la Universidad de Pekín y del Museo Geológico de Guizhou, han descrito a este animal, que han bautizado como ‘Gerrothorax maritimus’: medía cerca de un metro, tenía un cuerpo robusto en forma de disco y poseía una armadura ósea que funcionaba como mecanismo defensivo.

Lea más: Nueva especie de lagartija endémica hallada en el altiplano peruano

A diferencia de los anfibios actuales, cuya piel permeable les impide tolerar el agua salada, el animal ahora descubierto habitaba en el fondo del océano y se alimentaba mediante succión, y la investigación utilizó el análisis geoquímico de los restos y la presencia de esqueletos completos para confirmar que su hábitat fue exclusivamente marino; los resultados se publican hoy en la revista Nature Ecology and Evolution.

“Un miembro bastante inusual de su linaje”

La investigación se basa en el análisis de dos esqueletos casi completos que datan del período Triásico Tardío, hace casi 237 millones de años, y los fósiles fueron descubiertos en una zona de la provincia china de Guizhou que antiguamente estaba cubierta por el océano y se encuentra a cientos de kilómetros de grandes masas continentales.

“Esta zona forma parte de un ecosistema que hemos estado estudiando y tratando de reconstruir”, ha explicado Ryosuke Motani, autor principal del estudio y profesor del Departamento de Ciencias de la Tierra y Planetarias de la Universidad de California Davis en el resumen que ha facilitado este centro docente y de investigación.

“Nos hemos dedicado principalmente a estudiar los reptiles marinos y los peces de este lugar, pero ahora también tenemos este anfibio, que es un miembro bastante inusual de su linaje”.

De las más de 8.000 especies de anfibios modernos, no se conoce ninguna que haya vivido exclusivamente en ambientes marinos, y menos del 2 por ciento presenta un cierto grado de tolerancia a la sal.

Esto, según los investigadores, resulta extraño, ya que otros animales de cuatro extremidades -incluidos mamíferos, reptiles y aves- cuentan con especies capaces de sobrevivir sin alimento ni agua terrestres, y hasta ahora no existía ninguna evidencia en el registro fósil de ningún anfibio completamente marino.

En cuanto a masa corporal, el animal ahora descubierto probablemente sea similar a la de la salamandra gigante, pero la diferencia radica en que las salamandras gigantes son alargadas, mientras que este animal es realmente robusto, y basándose en la armadura ósea del ‘Gerrothorax maritimus’y la forma de su cráneo, los investigadores plantean la hipótesis de que la criatura habitaba en el fondo del océano y que se alimentaba por succión.

La tolerancia a la sal

Los anfibios actuales no pueden vivir en ambientes marinos debido a que su piel es intolerante a la sal, ya que es permeable, lo que permite a los animales usarla para múltiples propósitos; la usan para respirar y para ingerir agua, por lo que los anfibios no beben ni respiran por la boca, ya que pueden hacerlo a través de la piel.

Lea más: El Tyrannosaurus rex era de sangre caliente y se sabe por sus dientes

Esa función biológica de los anfibios requiere que vivan en ambientes de agua dulce o cerca de ellos, y aunque algunas especies modernas, como la rana cangrejera, muestran cierto grado de tolerancia a la sal, pierden peso en aguas salobres y necesitan recuperarse en agua dulce.

Los investigadores mantienen que ‘Gerrothorax maritimus’ superó esta limitación gracias a su armadura ósea y a una biología más parecida a la de los peces.

La armadura habría impedido la absorción de agua a través de su piel, obligando al anfibio a beber agua salada por la boca, la cual absorbería a través de su tracto digestivo, y las branquias de la criatura, presentes en el género Gerrothorax, le habrían permitido filtrar la sal.