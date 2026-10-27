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Ciencia
27 de octubre de 2026 - 20:20

Un esqueleto de Nanotyrannus se vende por 47,3 millones en una subasta en Nueva York

Imagen sin descripción

Nueva York, 27 oct (EFE).- Un esqueleto de Nanotyrannus, un dinosaurio parecido a un Tyrannosaurus Rex de tamaño pequeño, se vendió este martes en una subasta en Sotheby's en Nueva York por 47,3 millones de dólares.

Por EFE
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El fósil, apodado 'Jodi', se convirtió en el segundo dinosaurio más caro por detrás de 'Gus', un T. Rex de 50,1 millones, tras una batalla de pujas de doce minutos en la que el precio final multiplicó por cinco la estimación más optimista.

La identidad del comprador, que participó por teléfono en la subasta, no se dio a conocer.

El Nanotyrannus, que pertenece a la familia de los tiranosauroideos, se presentó montado, con 191 elementos óseos fósiles y un "cráneo magníficamente conservado y prácticamente completo" pese a tener unos 67 millones de años.

En un comunicado, Sotheby's señaló que el género Nanotyrannus ha sido objeto de debate científico durante casi un siglo, confirmado el pasado otoño, y este es uno de los únicos tres esqueleros sustanciales conocidos por la ciencia.

Con unos seis metros de longitud desde el hocico hasta la cola, y unos tres metros sobre la estructura de soporte, el especimen es la última prueba de la fuerte demanda de dinosaurios en el mercado privado.

Descubierto en 2019 cerca de un yacimiento por la ganadera de Montana Jodi Pierson, a quien debe su nombre, el esqueleto fue posteriormente excavado por el reconocido Clayton Phipps, conocido como el 'vaquero de los dinosaurios'.

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