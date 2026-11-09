Los jóvenes, los primeros en notar el impacto de la IA en el empleo, según estudio alemán

El estudio, presentado en Bruselas por ese centro de estudios económicos con sede en Múnich, compara el empleo y la contratación por edad según la exposición de las tareas de cada profesión a la IA, con datos de 140 ocupaciones en Alemania y de la encuesta de Eurostat para el conjunto de la Unión Europea (UE).

En Alemania, el empleo a tiempo completo de los jóvenes de 20 a 24 años en las profesiones más expuestas cayó un 14 % entre mediados de 2022, antes del lanzamiento de ChatGPT, y principios de 2026, de unos 279.000 a unos 239.000 ocupados, mientras que el de los mayores subió ligeramente.

El empleo total en esas profesiones creció en cambio un 1,8 % desde el tercer trimestre de 2022, frente a un descenso del 1,6 % del empleo a tiempo completo en el conjunto de la economía y del 6,4 % en las profesiones menos expuestas.

"Hasta ahora no vemos señales de despidos generalizados por la IA, pero quienes empiezan su vida laboral son los primeros en notar el cambio", afirmó el presidente del Ifo, Clemens Fuest.

Las profesiones más expuestas a la IA son las que se realizan frente a una pantalla, como desarrollo de 'software', finanzas, matemáticas, estadística y tareas administrativas. Las menos expuestas son las físicas, como trabajos forestales, agricultura, manufactura y limpieza, concluyen los investigadores.

Comparando las profesiones típicas de ambos extremos, la proporción de jóvenes frente a mayores ha caído un 11 % más en las más expuestas, según el centro de estudios.

En el conjunto de la UE, hasta finales de 2024, no hay una penalización clara en el empleo juvenil, pero sí indicios de que se contrata a menos jóvenes en las profesiones donde la IA puede automatizar tareas, con una contratación de jóvenes frente a mayores un 2,9 % menor por cada grado más de exposición.

Ese freno se concentra en el apoyo administrativo y el soporte informático, que hasta ahora eran buenas puertas de entrada al empleo, y no en profesiones como el periodismo o el derecho, donde la IA sobre todo complementa el trabajo.

Los autores admiten que los datos son descriptivos y que no pueden descartar otros factores, aunque dicen haber controlado el teletrabajo y las tendencias demográficas, y Fuest defendió ante la prensa que "es muy difícil explicar este patrón por otra cosa que no sea la exposición a la IA".

Fuest advirtió de un posible desajuste: si las empresas dejan de contratar a jóvenes, estos no ganan experiencia, y Europa podría acabar con escasez de personal cualificado y desempleo al mismo tiempo.

Así, el Ifo pidió orientar la formación hacia competencias que complementen la IA y reforzar el seguimiento de la contratación por edad y profesión, con datos sobre el uso real de estas herramientas.