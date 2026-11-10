ABC
10 de noviembre de 2026
Ir a ABC en el Este
Ensiestados
ABC TV de 14:00:00 a 15:59:00
Ver ABC TV
Periodísticamente
ABC Cardinal AM de 14:00 a 15:59
Escuchar ABC AM
Vitaminas
ABC FM 15:00 a 17:59
Escuchar ABC FM
Ensiestados
ABC TV de 14:00:00 a 15:59:00
Ver ABC TV
29º
Ahora
ver más
29º
Ahora
HOY
Min
18º
Máx
29º
undefined 2026-11-11
Min
21º
Máx
28º
undefined 2026-11-12
Min
20º
Máx
34º
undefined 2026-11-13
Min
22º
Máx
36º
undefined 2026-11-14
Min
24º
Máx
33º
undefined 2026-11-15
Min
22º
Máx
31º

Ver Pronóstico del Tiempo

Cotizaciones del día
DOLAR
Compra
5.980
Venta
6.460
PESO
Compra
1
Venta
10
REAL
Compra
1.030
Venta
1.230
EURO
Compra
6.500
Venta
7.700

Ver Cotizaciones

Ciencia
10 de noviembre de 2026 - 14:04

Vacuna contra el chikunguña mantiene anticuerpos cinco años después de una sola dosis

La vacuna Ixchiq contra el chikunguña es eficaz hasta cinco años después de la aplicación de una sola dosis, anunció el martes el laboratorio franco-austriaco Valneva, que la fabrica.
La vacuna Ixchiq contra el chikunguña es eficaz hasta cinco años después de la aplicación de una sola dosis, anunció el martes el laboratorio franco-austriaco Valneva, que la fabrica.MARGARET JOHNSON

Valneva anunció el martes que una sola dosis de su vacuna contra el chikunguña, Ixchiq, mantuvo niveles protectores de anticuerpos en el 94% de 221 adultos cinco años después de ser aplicada.

Por AFP
Agregá ABC a Google como fuente preferida en tus búsquedas.

La vacuna Ixchiq contra el chikunguña es eficaz hasta cinco años después de la aplicación de una sola dosis, anunció el martes el laboratorio franco-austriaco Valneva, que la fabrica.

“El 94% de los 221 adultos sanos que participaron en el ensayo mantuvieron niveles de anticuerpos neutralizantes muy superiores al umbral de seropositividad cinco años después de una sola inyección de la vacuna”, según el grupo farmacéutico.

La vacuna Ixchiq es una de las pocas disponibles contra el chikunguña, una enfermedad viral transmitida entre humanos por la picadura de un mosquito que provoca fiebres y dolores articulares.

Lea más: Instan a reforzar prevención ante posible caso de chikunguña en Minga Guazú

“Para enfermedades como el chikunguña, cuyos brotes epidémicos son difíciles de prever, una persistencia duradera de la inmunidad tras la administración de una sola dosis constituye una ventaja importante en materia de salud pública”, declaró Hanneke Schuitemaker, directora científica de Valneva, citada en un comunicado.

Pero esta vacuna enfrentó dificultades en 2025.

Efectos graves entre personas de edad avanzada

En Estados Unidos, su licencia fue suspendida el año pasado cuando se detectaron cuatro nuevos casos de efectos secundarios graves, en medio de un creciente escepticismo sobre las vacunas en la política sanitaria del gobierno de Donald Trump.

En Francia, su despliegue había sido interrumpido en los territorios de ultramar debido a varios casos de efectos graves entre personas de edad avanzada.

Al menos una persona murió en La Reunión, una isla de ultramar golpeada en 2025 por una fuerte epidemia de chikunguña.

La vacuna fue suspendida para mayores de 65 años en Francia, y luego en la Unión Europea.

Lea más: ¿Llegará algún día una “vacuna contra la obesidad”?

La UE autorizó nuevamente la vacuna en julio de 2025 al considerar que los efectos secundarios no cuestionan su utilidad frente a una enfermedad particularmente peligrosa para las personas mayores. Sin embargo, Francia aún recomienda no aplicarla en adultos mayores.

Ixchiq también está contraindicada para personas con un sistema inmunitario debilitado por una enfermedad o tratamiento médico.

Lo
más leído
del día

01
Política
Familiares de Peña presentaron amparo para impedir que el MEF entregue información
Ver más
02
Política
Miguel Vázquez adquirió un lujoso departamento en Miami
Ver más
03
Economía
Ueno Bank: ¿cómo se recuperarán los CDA y fondos mutuos?
Ver más
04
Policiales
Todo lo incautado en las viviendas de Santiago Peña y Carlos Carvallo
Ver más
05
Economía
Ueno Bank: Celeste se desmarca de su “hijastro” expresidente de Ueno Seguros
Ver más

Te puede interesar