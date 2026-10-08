Instan a reforzar prevención ante posible caso de chikunguña en Minga Guazú

El titular de la Décima Región Sanitaria, doctor Federico Schrodel, confirmó que actualmente se analiza un posible caso de chikunguña en una paciente de Minga Guazú. Aclaró que el diagnóstico aún no está confirmado por el Laboratorio Central.

Según explicó, se tomaron muestras mediante PCR para determinar si se trata de dengue, zika o chikunguña.

Schrodel manifestó su preocupación por el escenario epidemiológico que podría presentarse durante los próximos meses, principalmente debido al fenómeno de El Niño ya que podría generar condiciones favorables para la reproducción del mosquito Aedes aegypti, principal transmisor de enfermedades como el dengue, la chikunguña y el zika.

Plan de contingencia

Ante el pronóstico de lluvias y la experiencia de años anteriores, la Décima Región Sanitaria trabaja en un plan de contingencia interinstitucional, para reforzar las acciones en barrios.

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Schrodel recordó además el impacto que tuvo la epidemia de chikunguña registrada años atrás, particularmente por las secuelas articulares que presentaron algunos pacientes.

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El profesional puso especial énfasis en la protección de los grupos considerados más vulnerables, entre ellos los adultos mayores y los recién nacidos.

Recomiendan extremar cuidados a viajeros

Ante el desplazamiento de personas hacia lugares donde existe circulación activa del virus, las autoridades sanitarias recomiendan reforzar las medidas de protección individual.

Entre las principales recomendaciones se encuentran:

Utilizar repelente de manera frecuente.

Vestir ropa que cubra la mayor parte del cuerpo.

Dormir utilizando mosquiteros, especialmente en lugares donde exista presencia de mosquitos.

Mantener las medidas de protección durante los viajes y al regresar al país.

Salud Pública también pide prestar atención a la aparición de síntomas durante la estadía en zonas de riesgo o hasta 15 días después del retorno.

Fiebre, dolor intenso en las articulaciones, vómitos y malestar general deben motivar una consulta médica. Las autoridades recomiendan no automedicarse y acudir a un servicio de salud para obtener un diagnóstico adecuado.

La eliminación de criaderos es clave

Las autoridades sanitarias recuerdan que la prevención de brotes de arbovirosis depende, en gran medida, de reducir la presencia del mosquito Aedes aegypti.

Por ello, la eliminación de criaderos debe realizarse de manera permanente y no solamente durante los períodos de mayor circulación de enfermedades.

La población debe revisar patios, viviendas y espacios comunitarios para eliminar cualquier recipiente capaz de acumular agua, incluyendo tapitas, botellas, envases, neumáticos y otros objetos.

También se recomienda lavar periódicamente los bebederos de animales con cepillo y jabón, debido a que los huevos del mosquito pueden quedar adheridos a las paredes de los recipientes.

Dentro de las viviendas, se aconseja colocar telas metálicas en puertas y ventanas y mantener correctamente tapados los tanques, tambores y otros depósitos de agua.