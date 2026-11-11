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Ciencia
11 de noviembre de 2026 - 14:05

Ataque mortal de osos en Canadá: qué reveló el análisis forense

Oso pardo o grizzly.
Oso pardo o grizzly.Satoru S

Cuatro osos grizzly —una madre y sus tres crías— fueron abatidos tras un ataque mortal a una mujer y su hija cerca de Bella Coola, en Columbia Británica, a comienzos de noviembre. Análisis forenses confirmaron su participación y un probable comportamiento depredador.

Por AFP
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Cuatro osos pardos o “grizzly” que tuvieron un “comportamiento depredador poco común” estuvieron implicados en el ataque mortal a una madre y su hija en el oeste de Canadá a inicios de noviembre, indicaron el martes las autoridades.

“Análisis forenses confirmaron que cuatro osos (...) estuvieron implicados en el ataque que causó la muerte de dos personas cerca de Bella Coola”, en la provincia de Columbia Británica, según un comunicado de los servicios provinciales de protección de la naturaleza.

Lea más: Osos en Siberia: por qué aumentan los encuentros con humanos

Los cuatro ejemplares, una madre y tres crías, fueron “abatidos”, agrega el texto.

Las dos víctimas, cuyos restos se encontraron a inicios de la semana pasada, son una madre y su hija que habían salido a caminar por un sendero cerca de su domicilio.

Una época agresiva del año

La investigación de los agentes de protección de la naturaleza determinó que “el encuentro probablemente involucró comportamiento depredador” y agregó que los ataques mortales de osos ‘grizzly’ son raros.

En 2025, un grupo escolar fue atacado en la misma zona. Once personas, entre ellos algunos menores, resultaron heridos.

Lea más: Multan con casi 200 dólares a rusa que generó foto de un oso con IA y asustó a vecinos

Las pruebas de ADN hechas a los cuatro osos abatidos confirmaron que no fueron los mismos ejemplares implicados en este ataque.

Los “grizzly” pueden mostrarse bastante agresivos en este periodo del año, cuando buscan aumentar sus reservas de grasa antes de la hibernación.

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