Alibaba presenta su nuevo modelo de IA, Qwen4-Max, marcado por salvaguardas en seguridad

La compañía aseguró haber filtrado deliberadamente los datos de entrenamiento del modelo para eliminar las capacidades ofensivas de ciberataque, conservando al mismo tiempo las útiles para la ciberdefensa, como la detección de vulnerabilidades, informó hoy en su página oficial.

Qwen4-Max es un modelo cerrado con 2,4 billones de parámetros en su red troncal -las variables internas que el sistema ajusta durante el entrenamiento y que sirven como indicador de su tamaño-, una cifra cercana a los 2,8 billones de Kimi K3, otro de los modelos más destacados de China.

Alibaba destaca que el nuevo modelo "mejora la productividad en el mundo real" gracias a un mayor dominio de las herramientas profesionales y resultados de mayor calidad, y que puede asumir tareas como el modelado 3D, el desarrollo de videojuegos, la fabricación, las finanzas, el derecho, la sanidad y el descubrimiento científico de vanguardia.

La plataforma de evaluación de modelos de IA Arena.ai lo ha situado de manera preliminar como el modelo chino número 1 en su clasificación y el quinto a nivel general, por detrás de las estadounidenses Anthropic, Google, OpenAI y Meta.

Según el análisis de Artificial Analysis, Qwen4-Max cuesta 3,27 dólares por tarea de su índice de inteligencia, un 67 % menos que Qwen3.8-Max (10,02 dólares), una rebaja que se debe tanto a la bajada de precios como a un menor consumo de tokens.

En referencia a la ciberseguridad, la compañía indicó que, mientras se conservan datos para tareas defensivas -como la verificación, detección y corrección de vulnerabilidades- se eliminan los de tareas ofensivas, orientadas a potenciar las capacidades de ataque del sistema.

"Una revisión realizada por nuestros expertos internos (...) concluyó que las capacidades de ciberdefensa de Qwen4-Max han mejorado de forma sustancial y que la seguridad frente a usos ofensivos también se ha reforzado de manera significativa", indica en el comunicado la compañía.

Asimismo, presentan mejoras posteriores al entrenamiento para mitigar los riesgos químicos, biológicos, radiológicos y nucleares (QBRN), informó este lunes.

El lanzamiento pone de relieve la controversia que en septiembre sacudió el mundo de la IA, cuando los líderes de Anthropic, Dario Amodei; OpenAI, Sam Altman, y xAI, Elon Musk, coincidieron en pedir que se ralentice el desarrollo de la IA para garantizar su seguridad, una postura a la que se opuso la Casa Blanca, por temor a perder su ventaja frente a China.

Pekín, lejos de buscar ralentizar su tecnología, trata de liderar su desarrollo más allá de sus fronteras: este verano, el presidente chino, Xi Jinping, pidió una gobernanza "precisa y efectiva" de la IA y China lanzó en Shanghái una organización internacional de cooperación sobre IA con una treintena de países.

La disputa llega en un momento de intensa actividad del sector chino, con empresas como DeepSeek, Moonshot, Alibaba, Tencent o Zhipu compitiendo mediante modelos abiertos, precios bajos y rápida implantación comercial que, pese a las restricciones estadounidenses sobre chips avanzados, se han acercado a los sistemas más avanzados de firmas del país norteamericano.