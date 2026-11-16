Los cuervos toman decisiones visuales al doble de velocidad que los humanos y los monos.

El hallazgo, reseñado por el diario estadounidense The New York Times, aporta la primera medición directa de la velocidad neuronal con la que deciden estas aves y cuestiona de raíz el prejuicio histórico sobre su supuesta falta de inteligencia.

El estudio fue desarrollado por un equipo de investigadores de la Universidad de Tubinga, en Alemania, que registró mediante electrodos la actividad cerebral de dos cuervos negros llamados Lemmy e Iggy mientras realizaban una tarea visual.

Tras varias semanas de entrenamiento recompensado con gusanos de la harina, las aves aprendieron a picotear hacia la izquierda o la derecha en una pantalla negra para indicar la dirección predominante de un grupo de puntos blancos intermitentes.

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Aunque los ejemplares disponían de hasta tres segundos para emitir una respuesta, los registros mostraron que resolvían la consigna en menos de un segundo, con un promedio de 235 milisegundos y sin perder precisión, incluso en los ensayos más complejos en los que solo un pequeño porcentaje de puntos cambiaba de orientación.

“Este fue un resultado que no anticipábamos”, reconoció Andreas Nieder, neurofisiólogo de la Universidad de Tubinga y autor del trabajo, en declaraciones recogidas por The New York Times.

Para descartar que se tratara de una anomalía estadística, el científico volvió a evaluar a las aves y luego aplicó exactamente la misma prueba a todos los integrantes de su laboratorio —estudiantes de grado, doctorandos y becarios posdoctorales—, pero ninguno logró igualar la rapidez de los cuervos.

Un cerebro pequeño con una gran capacidad neuronal

Durante el experimento, los científicos centraron su atención en el nidopallium caudolaterale, una región del cerebro aviar funcionalmente comparable a la corteza prefrontal de los primates, estructura que Nieder describió ante el periódico neoyorquino como “el director ejecutivo de nuestro cerebro” por su rol en la planificación, la memoria de trabajo y el pensamiento abstracto.

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Según explicó al mismo medio Michael Griesser, biólogo y especialista en comportamiento aviar de la Universidad de Constanza, en Alemania, quien no participó en el estudio, esa área del cerebro de un cuervo concentra prácticamente la misma cantidad de neuronas que la corteza prefrontal de un macaco rhesus, pero comprimidas en un volumen mucho menor. “Los cerebros de las aves están anatómicamente conectados de una manera mucho más eficiente”, señaló el experto.

La velocidad como ventaja evolutiva

El equipo de Tubinga plantea que esta capacidad de procesamiento ultrarrápido podría ser una adaptación evolutiva vinculada a las exigencias del vuelo, un entorno donde reaccionar una fracción de segundo antes o después ante un estímulo visual marca la diferencia entre evitar un choque, capturar alimento o sufrir un accidente.

La ciencia empieza a cambiar su mirada sobre las aves

Los resultados consolidan un cambio de paradigma en la neurociencia comparada. Durante el siglo XIX y gran parte del XX, el reducido tamaño y la aparente simplicidad anatómica del cerebro aviar llevaron a los investigadores a subestimar sus capacidades cognitivas, atribuyendo conductas complejas como el canto a meras adaptaciones mecánicas.

“Nos ha llevado los últimos 20 años darnos cuenta de que, en realidad, su arquitectura cerebral es bastante fascinante”, afirmó a The New York Times Mike Colombo, neurocientífico y psicólogo comparativo de la Universidad de Otago, en Nueva Zelanda, ajeno a la investigación.

En las últimas dos décadas, distintos estudios demostraron que las palomas pueden distinguir entre células cancerosas y sanas o diferenciar palabras reales de inventadas, mientras que los córvidos —familia que incluye a cuervos, grajos y arrendajos— exhiben autorreconocimiento, planificación a futuro, resolución de problemas abstractos y teoría de la mente.

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Frente a esta evidencia, Colombo concluyó ante el rotativo estadounidense que el cerebro de estas aves lejos está de ser rudimentario y funciona, en cambio, como “una máquina increíblemente eficiente”.

Fuente: The New York Times