Los Estados debaten en Ginebra si iniciar negociaciones para limitar las armas autónomas

El secretario general de la ONU, António Guterres, abrió la conferencia con un mensaje virtual en el que pidió que en esta conferencia se consiga una apertura oficial de negociaciones, pese a las aparentes reticencias de potencias como Estados Unidos y Rusia.

"Les insto a que aprovechen este momento, que tomen medidas para evitar el uso y difusión de estas armas inhumanas", subrayó el líder de Naciones Unidas.

Por ahora la convención incluye cinco protocolos sobre otros armamentos (minas antipersona, armas incendiarias, armas láser cegadoras, etc) y de comenzar las negociaciones quedaría por establecer si se regularían en un sexto protocolo en un tratado independiente.

"Juntos podemos poner la humanidad y la protección en primer lugar", insistió Guterres, quien señaló que anteriores informes proporcionan una sólida base para que comiencen las negociaciones de un instrumento jurídicamente vinculante.

Antes del inicio de la conferencia, el alto comisionado de la ONU para los derechos humanos, Volker Türk, también reiteró sus llamamientos a que comiencen las negociaciones "antes de que sea demasiado tarde".

"Si no se prohíben, las armas autónomas antipersona proliferarán inevitablemente y serán cada vez más accesibles no sólo para los Estados, sino también para una gama más amplia de actores, incluidos grupos armados no estatales y organizaciones criminales", advirtió el jefe de derechos humanos de la ONU.

"Nunca se debe permitir que una máquina tenga el poder de decidir si un ser humano vive o muere, insistió el alto comisionado.

La conferencia se celebra hasta el viernes, 20 de noviembre, y en ella participan representantes de los 128 Estados parte, incluidas las grandes potencias.

La cuestión de las armas autónomas se examina en el Comité Principal II, presidido por el embajador de Perú, Elmer Schialer, quien ya ha distribuido un proyecto de mandato que propone negociar un nuevo protocolo de la Convención sobre las armas autónomas en el plazo de dos años.

Estados Unidos, por contra, se ha mostrado más a favor de que prosigan los debates en torno a estas armas, que ya comenzaron hace una década, sin negociaciones oficiales.

La conferencia también abordará otros asuntos, como las restricciones al uso de armas incendiarias, las consecuencias humanitarias de las minas distintas de las antipersona y las implicaciones de los avances científicos y tecnológicos en los métodos y medios de guerra.