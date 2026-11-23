La nave despegará a las 08:18 hora local (00:18 GMT) desde el centro espacial de Jiuquan, en el noroeste del país, con una tripulación integrada por Tang Hongbo, comandante de la misión, Wu Yi y el especialista paquistaní, según se anunció durante una rueda de prensa.

La incorporación de Ali supondrá la primera participación de un extranjero en una misión del programa espacial tripulado chino y la primera visita de un astronauta de otro país a la Tiangong, construida por Pekín y operativa desde 2022.

El astronauta paquistaní realizará una estancia breve en órbita, durante la cual participará en las tareas cotidianas de la estación y se encargará principalmente de experimentos científicos desarrollados conjuntamente por China y Pakistán.

Entre sus funciones estarán la instalación de muestras y equipos experimentales y la ejecución de pruebas conforme al calendario previsto, para las que ha recibido formación específica sobre los sistemas de la estación, los procedimientos operativos y la respuesta ante emergencias.

A diferencia de las rotaciones habituales, el astronauta paquistaní regresará a la Tierra a bordo de la Shenzhou-23, actualmente acoplada a la Tiangong, tras completar su misión de corta duración.

En su lugar, el astronauta chino Zhu Yangzhu, integrante de la tripulación de la Shenzhou-23 que permanece en la estación desde mayo, continuará en órbita para realizar el primer experimento del programa espacial chino de permanencia durante un año.

La AEMT confirmó este martes su designación, hasta ahora pendiente, y explicó que la prueba permitirá estudiar los efectos de las estancias prolongadas sobre la salud y las condiciones de trabajo de los astronautas, además de verificar los sistemas necesarios para futuras misiones de larga duración.

La Shenzhou-24 llegará a la estación después de que la nave y su cohete portador Larga Marcha-2F Y24 fueran trasladados el pasado 17 de noviembre a la plataforma de lanzamiento de Jiuquan, donde completaron los ensayos y comprobaciones previos.

China y Pakistán acordaron en febrero de 2025 la incorporación de astronautas paquistaníes al programa tripulado chino y, en abril de este año, seleccionaron a Ali y a Khurram Daud como candidatos para recibir entrenamiento en el país asiático.

Pekín ha reforzado en los últimos años su programa espacial con la construcción de la estación Tiangong, la exploración de la cara oculta de la Luna mediante las misiones Chang'e y la llegada a Marte con la sonda Tianwen-1, mientras mantiene su objetivo de llevar astronautas chinos a la superficie lunar antes de 2030.