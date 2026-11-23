El estudio, conducido por el Instituto de Ciencia y Tecnología de Austria (ISTA), de la localidad de Klosterneuburg, en las afueras de Viena, despierta la esperanza de que se puedan desarrollar nuevos medicamentos antivirales y terapias contra el cáncer, señalan sus autores en un comunicado difundido este lunes en Viena.

"El virus de la viruela tiene forma de ladrillo. En su interior alberga una robusta cápsula protectora: el núcleo viral. Para los virus de la viruela, esta cápsula funciona como un ‘paquete de inicio’ autónomo para la infección", explica Florian Schur, líder del equipo de científicos.

Para observar estas estructuras, el equipo utilizó la crio-tomografía electrónica, una técnica que permite observar muestras biológicas congeladas a temperaturas muy bajas y reconstruir modelos tridimensionales a partir de imágenes tomadas desde múltiples ángulos.

Los resultados de la investigación, publicados este lunes en la revista científica Nature, revelan que las ARN polimerasas virales, responsables de producir moléculas de ARN mensajero que contienen las instrucciones para fabricar proteínas del virus, permanecen emparejadas en el interior del núcleo viral hasta que el virus entra en una célula huésped.

Asimismo, se ha conseguido caracterizar con precisión los canales situados en la pared del núcleo, unas estructuras que transportan esas instrucciones genéticas hacia el exterior para que la célula infectada comience a producir proteínas virales.

El estudio, según su primer autor, el biólogo molecular Benoit Arragain, ha logrado "captar las estructuras tridimensionales detalladas de dos componentes virales clave, situados en el núcleo del virus de la viruela".

"La maquina molecular que produce las moléculas mensajeras virales y un canal anclado en la pared del núcleo que, presumiblemente, transporta dichas moléculas hacia el interior de la célula", precisa el científico en la nota.

Hasta ahora, los análisis previos realizados 'in-vitro' habían descrito la ARN polimerasa viral - el "motor" del núcleo viral - como una unidad aislada y, de los canales de transporte, identificados hace más de dos décadas, no se había identificado su estructura tridimensional detalladamente.

Los investigadores han observado que las polimerasas se encuentran conectadas por parejas y permanecen en un especie de estado de espera, ancladas al ADN viral mediante otras proteínas que mantienen preparada la maquinaria para su activación.

Cuando el núcleo del virus penetra en una célula, estos mecanismos provocan la separación de las parejas y permiten que las polimerasas comiencen a producir ARN mensajero, que atraviesa los canales de la cápsula protectora y llega al interior de la célula huésped.

Los hallazgos del estudio podrían abrir vías para el desarrollo de medicamientos antivirales, así como facilitar el perfeccionamiento de los virus de la viruela para su uso como herramientas biomédicas, incluso en el ámbito de las terapias contra el cáncer.