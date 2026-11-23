Durante la ceremonia de apertura, Guterres señaló que los desafíos globales en torno a la seguridad de la IA requieren soluciones globales y subrayó que los países más expuestos no deberían limitarse a adaptarse a decisiones tomadas en otros lugares.

"Deben tener voz en su formulación. Este principio es fundamental para la inteligencia artificial", expresó Guterres en la ponencia inicial de la conferencia, de un día de duración y organizada conjuntamente por el Gobierno de Barbados y la ONU.

El secretario destacó que la IA puede fortalecer los sistemas de salud, acelerar los descubrimientos científicos, transformar la educación, mejorar las previsiones meteorológicas e impulsar el desarrollo sostenible.

"Los sistemas de IA son cada vez más capaces y su despliegue es cada vez más amplio", afirmó Guterres en la cumbre, que ha reunido -tanto de forma presencial como virtual- a líderes interesados en promover la cooperación internacional en torno a la seguridad de la IA.

Sin embargo, reconoció que los riesgos de una tecnología digital sin control "crecen con la misma rapidez, como hemos podido observar en los últimos días con la oleada de fallos tecnológicos y ciberataques".

"Así mismo, en los últimos meses, algunos de los pioneros y creadores de la inteligencia artificial han dado la voz de alarma sobre sus posibles riesgos existenciales", enfatizó el alto funcionario.

Guterres señaló que, cuando quienes desarrollan la tecnología afirman que los riesgos podrían ser profundos, el mundo tiene la responsabilidad de tomarse en serio tales advertencias.

"Los peligros son evidentes: tecnología sin rendición de cuentas, capacidades sin salvaguardas y poder sin responsabilidad. La capacidad de los países para gestionar estos riesgos sigue siendo profundamente desigual", mencionó.

"No podemos permitir que la IA replique y agrave las desigualdades a nivel mundial. Las soluciones deben carecer de fronteras, al igual que los riesgos a los que nos enfrentamos", añadió el secretario general de la ONU.

Guterres explicó que esto implica construir una comprensión común de los riesgos emergentes, así como fomentar una mayor operatividad interna mediante evaluaciones comparables, una terminología unificada y el aprendizaje compartido a partir de incidentes graves.

Así mismo, señaló que esto conlleva fortalecer la capacidad de cada país para comprobar si los sistemas de IA funcionan de manera segura en sus respectivos contextos locales.

Ante todo ello, el secretario destacó a la Red Mundial para el Intercambio y la Cooperación en el Desarrollo de Capacidades sobre IA -que cuenta con el respaldo de la ONU- que dispone de veintisiete centros distribuidos en cinco regiones.

Además, Guterres propuso crear el Fondo Mundial para el Desarrollo de Capacidades en materia de IA.

"En todo momento, nuestro enfoque debe basarse en una ciencia independiente, tal como la proporciona el Panel Científico Internacional Independiente sobre la IA", señaló Guterres.

"La seguridad debe ir de la mano de la tecnología. El nuevo informe temático del Panel sobre el desarrollo de capacidades en IA, publicado ayer, demuestra que es posible avanzar", afirmó.

El secretario de Naciones Unidas detalló que dicho informe muestra cómo los países están cerrando las brechas en su capacidad para controlar la tecnología digital -específicamente en cuanto a la capacidad de evaluación-, a fin de garantizar que los sistemas sean seguros en diversos idiomas y culturas.

Por este motivo, Guterres ha abogado por un marco multilateral para la gestión de los riesgos de la IA, respaldado por una supervisión creíble e independiente.