Durante una conversación telefónica, el mandatario le expresó su "reconocimiento por la prolongada inversión de Nvidia en Israel, lo cual refleja la posición de Israel como líder mundial en innovación y tecnología", según la nota.

"El presidente Herzog le deseó éxito a Huang en esta nueva etapa y manifestó su esperanza de que ambos puedan reunirse pronto, ya sea en Israel o en el extranjero", añade el comunicado.

La reacción del mandatario israelí se produce después de que el Consejo de Administración de Nvidia acordara por unanimidad restituir a Huang como presidente y consejero delegado de la compañía, una decisión que también fue celebrada por el primer ministro israelí en funciones, Benjamín Netanyahu, y el presidente estadounidense, Donald Trump.

La decisión de Nvidia de restituir a Huang se produjo menos de dos semanas después de su dimisión. Huang había renunciado tras admitir que le había sido infiel a su esposa, en medio de acusaciones que incluían aventuras con una presunta espía china y con dos empleadas de Nvidia.

Huang dejó la compañía el 12 de noviembre envuelto en el escándalo por sus infidelidades con Alice Huang, ejecutiva de la empresa Megaspeed, a quien los servicios de inteligencia de Estados Unidos acusan de ser una espía de Pekín, y con una empleada de Nvidia.

Nvidia mantiene en Israel su principal centro de operaciones fuera de Estados Unidos, con miles de empleados dedicados a investigación y desarrollo. Su presencia se consolidó en 2020 con la compra de la tecnológica israelí Mellanox por unos 7.000 millones de dólares.