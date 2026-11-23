La noticia de la comparecencia llega horas después de que la tecnológica Nvidia anunciara su decisión de restituir a Huang tras un acuerdo por unanimidad del Consejo de Administración, dos semanas después de su dimisión motivado por el escándalo por las infidelidades y un supuesto caso de espionaje.

El Consejo de Administración votó este lunes a favor de su reincorporación tras una serie de reuniones con él, en las que, según explicó Nvidia, quedaron satisfechos con su "franqueza y capacidad de liderar".

Por su parte, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se atribuyó poco después la decisión de la junta: "Los convencí. Logré cerrar el acuerdo (para el retorno de Huang)", dijo el presidente, que afirmó que "la junta directiva se mostró muy razonable".

El republicano aseguró que Huang "no hizo nada malo" al mantener una relación con Alice Huang, ejecutiva de una compañía singapurense cliente de Nvidia que se cree que pudo colaborar con el Ministerio de Seguridad Estatal chino.

El Comité Bancario del Senado supervisa las políticas de control de exportaciones destinadas a restringir la transferencia de tecnología estadounidense sensible al extranjero.

También se espera que el próximo 10 de diciembre comparezca en el mismo comité el secretario de Comercio, Howard Lutnick, para explicar cómo se aplicaron los controles de exportación de chips avanzados de inteligencia artificial de Nvidia a China.

Por su parte, el líder de la minoría en el Senado, Chuck Schumer, aseguró que los demócratas usarán todo su poder para investigar a Huang, y a otros ejecutivos de la compañía.

"La prisa de la Administración Trump por restituir a Jensen Huang subraya la necesidad de que el Congreso actúe", declaró Schumer en su cuenta de X, y alertó de que el presidente "está anteponiendo sus propios intereses financieros y las necesidades de sus amigos multimillonarios a nuestra seguridad nacional".

También está previsto que Huang acuda el próximo 1 de diciembre al Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes en una comparecencia a puerta cerrada sobre amenazas para la seguridad nacional.