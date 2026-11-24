El despegue del lanzador con cuatro propulsores de combustible sólido, que ayer tuvo que posponerse, se produjo a las 11:15 hora GMT (8:15 hora local) y supone el cuarto lanzamiento del citado cohete dedicado al despliegue de esta constelación.

El objetivo es llevar internet rápido y asequible a quienes están fuera del alcance de las redes existentes, de acuerdo con la compañía.

Los 36 satélites de comunicaciones se desplegarán en una órbita terrestre baja tras un vuelo que durará aproximadamente dos horas y cuatro minutos, desde el despegue hasta el despliegue de los últimos satélites.

Una vez completada con éxito la misión, el número total de satélites lanzados por Arianespace para Amazon Leo ascenderá a 136.

El objetivo de Amazon Leo, que competirá con la red Starlink de la empresa SpaceX, propiedad de Elon Musk, es dar servicio a una amplia gama de clientes residenciales, empresariales, de movilidad y gubernamentales, llevando banda ancha fiable a las comunidades rurales.

Esto permitirá a las empresas crecer y competir en la economía digital y apoyar servicios como la telemedicina, de emergencias y la educación a distancia en las zonas que más los necesitan, señala la multinacional en su web.

Para ello, Amazon está desplegando miles de satélites conectados a una red global de antenas, fibra óptica y puntos de conexión a internet en tierra.

Amazon Leo ha contratado a Arianespace un total de 24 lanzamientos con Ariane 6 para respaldar el despliegue de su constelación.

El despegue de hoy se produjo un día después de lo inicialmente previsto, cuando la secuencia de lanzamiento del Ariane 6 se vio interrumpida debido a un incidente técnico que afectó a los sistemas de apoyo en tierra del lanzador, tal y como informó ayer Arianespace, que comercializa y opera el cohete.