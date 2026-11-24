El 'cuásar' descubierto ahora bate el récord anterior del telescopio espacial, al remontarse otros 40 millones de años en el tiempo, y plantea una pregunta que reta a la ciencia: ¿cómo pudo formarse y crecer tan rápidamente un agujero negro de semejante tamaño tan poco tiempo después del Big Bang?.

El objeto ha sido bautizado como 'J1504+6252' y apodado 'Dún Aonghasa' (nombre de una fortaleza prehistórica situada en lo alto de un acantilado en Inis Mór, en el extremo atlántico de Irlanda, donde la tierra da paso a un vasto horizonte oceánico), y la luz captada por el telescopio revela que lo está observando tal y como era hace unos 13.100 millones de años.

La ESA, que ha desvelado hoy los detalles de este nuevo descubrimiento, ha destacado el extraordinario tamaño de este agujero negro para una época tan temprana del universo, y ha subrayado que lo más llamativo no es solo su antigüedad o su tamaño, sino que siga 'consumiendo' materia a un ritmo relativamente lento.

Los científicos han apuntado que esos detalles revelan que este cuásar tuvo que experimentar episodios de crecimientos extraordinariamente rápidos durante sus primeras etapas.

La existencia de un agujero negro con estas características plantea además numerosos interrogantes a la ciencia, y entre ellos cómo pudieron formarse y crecer agujeros negros supermasivos en los primeros cientos de millones de años después del Big Bang.

Un cuásar es un núcleo galáctico de un brillo extremadamente intenso, alimentado por el gas que cae en un agujero negro supermasivo y que, durante ese proceso, libera enormes cantidades de energía, ha explicado la ESA, y ha detallado que representan una fase breve en la vida de una galaxia, durante la cual su núcleo puede brillar más que el resto del sistema.

La Agencia Espacial Europea ha explicado que el hecho de remontarse hasta el primer millar de millones de años de la historia cósmica permite observar una época crucial, la de la aparición de las primeras estrellas y galaxias y cómo se transformaron de un universo oscuro en otro lleno de luz.

El telescopio Euclid fue lanzado en 2023 y tiene como misión desvelar los secretos del universo oscuro; su combinación de imágenes infrarrojas de gran sensibilidad y una cobertura excepcionalmente amplia del cielo proporciona exactamente las capacidades necesarias para identificar fuentes extremadamente raras y muy lejanas.

Considerado ya como una herramienta única para la búsqueda de cuásares en el cosmos, Euclid ha anunciado ya el descubrimiento de 31, lo que ha consolidado la capacidad tecnológica de este telescopio para desentrañar los misterios de las primeras fases de la historia del universo.

Tras este descubrimiento, varios observatorios terrestres y espaciales colaboraron también para confirmar que este objeto está propulsado por un agujero negro supermasivo equivalente a 360 millones de soles.