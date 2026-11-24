La compañía, propiedad del grupo tecnológico estadounidense Block y fundada en Noruega en 2014, anunció en la red social X que rechazará nuevas canciones creadas completamente con herramientas de IA y que retirará las que ya estén disponibles en su catálogo.

"A partir del 9 de diciembre, cualquier canción generada en su totalidad mediante IA que se envíe a Tidal será rechazada y eliminada de nuestra plataforma", indicó.

La restricción no afectará a "obras en las que se hayan utilizado estas tecnologías como apoyo durante el proceso creativo", agregó.

Según Tidal, el 43 % de las canciones distribuidas a su plataforma en los últimos 90 días fueron identificadas como creaciones "generadas totalmente por IA".

"Estas canciones han sido etiquetadas para los oyentes y excluidas del reparto de regalías", señaló la entrada.

Unas 27 millones de pistas de su catálogo, el 6,3 % del total, están etiquetadas así, aunque el 96 % de ellas no recibió ninguna reproducción durante los últimos tres meses.

Además, la empresa afirmó que ha retirado más de 65.000 canciones sospechosas de suplantar la identidad de artistas, lo cual "desvía reproducciones e ingresos de los músicos legítimos".