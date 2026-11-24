La medida permitirá también a los usuarios desactivar los algoritmos que seleccionan contenidos en función de sus intereses e interacciones y en su lugar podrán optar por ver una cronología que muestre únicamente publicaciones de las cuentas que siguen, sin recomendaciones automatizadas de otros perfiles o contenidos.

El Ejecutivo australiano, liderado por el primer ministro Anthony Albanese, alcanzó este martes un acuerdo con Los Verdes para sacar adelante en el Senado su nueva ley de diligencia digital, que incorpora el derecho de los ciudadanos a reclamar judicialmente a compañías como Meta o TikTok cuando sus servicios les ocasionen perjuicios.

La reforma introduce un cambio significativo en el modelo de supervisión de las redes sociales en Australia, donde hasta ahora la responsabilidad de exigir explicaciones a las plataformas recaía principalmente en el organismo regulador de seguridad electrónica (eSafety), mientras que los usuarios debían recurrir a vías legales complejas y poco exploradas para obtener compensaciones.

El acuerdo también eleva las posibles sanciones por incumplimiento hasta el 5 % de los ingresos globales de las plataformas, frente al máximo de 109,2 millones de dólares australianos (66,3 millones de euros) contemplado inicialmente en la propuesta del Ejecutivo.

La nueva cuantía podría traducirse en multas de miles de millones de dólares para gigantes tecnológicos como Meta o Google, en función de su facturación mundial.

En el caso de Meta, las sanciones podrían superar los 10.000 millones de dólares estadounidenses (8.650 millones de euros), según estimaciones de medios australianos.

La legislación obligará a las compañías a adoptar medidas razonables para prevenir daños a menores, como el acoso, la misoginia o la exposición a contenidos que promuevan trastornos alimentarios. También deberán limitar la exposición de los adultos a amenazas de violencia, acoso y difusión no consentida de imágenes íntimas.

La reforma incluirá asimismo medidas de supervisión sobre los algoritmos, los sistemas automatizados que seleccionan y recomiendan publicaciones en función de los hábitos e interacciones de cada usuario.

Las plataformas deberán evaluar los riesgos asociados a su funcionamiento y a elementos de diseño potencialmente adictivos, como el desplazamiento infinito de contenidos ("doomscrolling"), que favorece la permanencia prolongada en sus servicios.

La nueva normativa se suma a la prohibición de acceso a las redes sociales para menores de 16 años, anunciada por Australia en noviembre de 2024 y que entró en vigor en diciembre de 2025, una de las medidas más restrictivas adoptadas hasta ahora en el mundo.

El acuerdo contempla asimismo la posibilidad de crear un defensor del usuario digital para tramitar reclamaciones de menor cuantía.

El proyecto ha superado la segunda lectura en el Senado y el Gobierno espera completar su aprobación parlamentaria durante esta semana.