Megaspeed entró el lunes en la lista negra comercial de EE. UU. por sospechas de que desvió chips avanzados de inteligencia artificial (IA) a China, en violación de los controles de exportación estadounidenses, lo que obligará a las empresas del país norteamericano a obtener licencias para suministrarle productos o tecnología restringidos.

La Autoridad de Desarrollo de Inversiones de Malasia (MIDA, por sus siglas en inglés) notificará a todos los operadores de centros de datos en el país sobre la inclusión de Megaspeed en la lista negra estadounidense y les recomiendá que no le "presten alojamiento, arrienden espacio ni ofrezcan servicios", indicó el Ministerio de Inversión, Comercio e Industria malasio en un comunicado.

El país "mantiene su compromiso con un entorno comercial seguro, transparente y basado en normas, y no permitirá que el país sea utilizado como vía para eludir los controles a la exportación", al tiempo que tomará medidas contra las partes que infrinjan la legislación, añade el texto.

Malasia es uno de los cuatro países del Sudeste Asiático sobre los cuales EE. UU. ha endurecido la presión en medio del caso Nvidia, con una nueva norma que exige licencias adicionales para exportar y reexportar determinados semiconductores avanzados a estas naciones, así como para transferirlos dentro de los mismos.

Las naciones afectadas son Singapur, Tailandia, Malasia e Indonesia –además de Brasil–, que Washington considera que presentan un riesgo superior al habitual de desvío de chips hacia destinos no autorizados, entre ellos China.

EE. UU. investiga si Megaspeed desvió China componentes de Nvidia, de cuyos chips puede abastecerse al figurar entre sus socios oficiales de servicios en la nube.

Singapur también mantiene abiertas pesquisas en torno a la empresa, afirmó este martes su primer ministro Lawrence Wong, quien además admitió investigaciones anteriores a Alice Huang, exdirectiva de Megaspeed que habría mantenido un romance con el fundador de Nvidia, Jensen Huang.

Las autoridades estadounidenses indagan además si la empresaria china era una espía de Pekín para recabar inteligencia.