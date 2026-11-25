Investigadores encabezados por la Universidad de California en San Diego (EE.UU.) se preguntaron si la neurodegeneración podría estudiarse en un entorno espacial y, entre otros resultados, vieron que alteran los procesos biológicos asociados al alzhéimer de diferentes maneras, dependiendo del bagaje genético.

El equipo cultivó organoides cerebrales, que son pequeños modelos tridimensionales de tejido neural derivados de células madre y que reproducen algunas características del cerebro humano.

Algunos presentaban mutaciones en los genes APP, PSEN1 o PSEN2, que se relacionan con formas hereditarias raras de la enfermedad, mientras los que servían de controles no tenían esas mutaciones.

Los organoides fueron los primeros que simulan la enfermedad de Alzheimer en viajar al espacio. Pasaron 40 días en la Estación Espacial Internacional, mientras otros similares permanecieron en tierra en condiciones de laboratorio casi idénticas.

En el espacio, los organoides que presentaban algunas mutaciones genéticas relacionadas con esa enfermedad modificaron la forma de procesar las proteínas amiloide y tau.

El alzhéimer se asocia a la acumulación de placas de proteína beta-amiloide y ovillos de proteína tau fosforilada en el cerebro, pero estos cambios no se desarrollan de la misma manera en todas las personas.

Tras el regreso de las muestras, se compararon con las de control cultivadas en tierra que carecían de mutaciones asociadas al alzhéimer.

Los organoides portadores de la mutación APP mostraron mayores cantidades de beta-amiloide, aquellos con la PSEN2 tenían niveles más elevados de una forma modificada de la proteína tau asociada a la enfermedad y los de la PSEN1 mostraron cambios extensos en la actividad génica.

Además, se observaron cambios en los genes implicados en la comunicación entre las células nerviosas, así como en la forma en que las células producen energía y procesan el ARN, lo que les ayuda a sintetizar proteínas.

A pesar de estas diferencias, una proteína destacó en todos los grupos, la CIRBP, que ayuda a las células a responder al estrés ambiental y físico.

Sus niveles aumentaron tras el vuelo espacial y los investigadores detectaron cambios en las redes que vinculan a la CIRBP con la señalización de las células nerviosas y otros procesos celulares.

"Lo que estamos observando sugiere que las diferentes formas genéticas pueden responder de manera muy distinta ante el mismo estrés" y comprender esas diferencias podrían conducir a tratamientos más específicos, indicó Alysson Muotri, de la Universidad de California y uno de los firmantes.

Los investigadores subrayan, en un comunicado, que sus hallazgos son preliminares y ahora esperan determinar si los cambios observados en el espacio pueden reproducirse en la Tierra y si proteínas como la CIRBP desempeñan un papel significativo en el desarrollo del alzhéimer.

El espacio es un lugar hostil para el ser humano, pues sufre un desgaste debido a factores como el aumento de la radiación y la microgravedad.

Los experimentos han demostrado que esas variables alteran la biología y el desarrollo de las células madre, los grupos de células neuronales y cardíacas, y las células cerebrales durante los vuelos espaciales.