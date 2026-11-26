Los autores de esta investigación internacional, recogida este jueves en la revista Science, advierten de "la elevada vulnerabilidad de los recursos hídricos frente al calentamiento global, incluso en regiones húmedas".

Estos expertos han visto cómo el calor extremo experimentado en 2023 y 2024 (la temperatura media global llegó a elevarse por encima de los 1,5 grados respecto a niveles preindustriales) se tradujo en sequía atmosférica, disminución de los caudales fluviales y agotamiento generalizado de la humedad en el suelo.

El análisis de datos de 150 grandes cuencas fluviales y más de 1,2 millones de masas de agua entre 1991 y 2025 muestra que, respecto a la media de ese periodo, el caudal de los ríos cayó un 5,7 % y el agua almacenada en la superficie un 9,5 %.

El descenso más acusado se dio en América del Sur, donde la combinación del fenómeno El Niño y al calentamiento del Atlántico tropical norte provocó una disminución de los caudales de un 4,2 %. La cuenca del Amazonas registró su caudal más bajo de las últimas cuatro décadas, al igual que la de La Plata.

Le siguieron en severidad las cuencas de América del Norte y África.

El estudio destaca que más precipitación no implica necesariamente una mayor disponibilidad de agua en las zonas habitadas.

Los resultados sugieren que durante 2023-2024 se produjo una redistribución de la humedad que favoreció las precipitaciones sobre los océanos en detrimento de las regiones continentales.

Antonio Collados, científico titular del Instituto Geológico y Minero de España (IGME-CSIC), comenta que, aunque el estudio se centra en las aguas superficiales, comprender la evolución previa de las reservas de agua subterránea podría ayudar a interpretar la intensidad de las reducciones de aguas superficiales.

"En muchos sistemas hidrológicos, los acuíferos actúan como reservas estratégicas capaces de amortiguar los efectos de las sequías. Por ello, una reducción previa del almacenamiento subterráneo podría haber contribuido a amplificar los impactos durante estos años excepcionalmente cálidos", apunta Collados en una reacción a este estudio recogida en Science Media Centre España.

Aunque la ciencia climática lleva mucho tiempo prediciendo que el calentamiento global intensificará el ciclo del agua, produciendo lluvias más intensas en las regiones húmedas y una mayor evaporación en las secas, las observaciones del mundo real "revelan un panorama más complejo", concluyen los investigadores.