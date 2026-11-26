Rusia lanzó el carguero este martes a bordo de un cohete portador Soyuz-2.1b desde el cosmódromo de Baikonur (Kazajistán).

Según Roscosmos, el carguero transporta 750 kilogramos de combustible, 420 kilogramos de agua potable, 51 kilogramos de oxígeno para la atmósfera de la estación, así como equipos para el mantenimiento de la estación y el trabajo científico de la tripulación.

A bordo de la nave también fue trasladado el robot antropomorfo 'Teledroid', que será utilizado en el futuro por los cosmonautas rusos para trabajar en la superficie exterior de la plataforma orebital.

En septiembre pasado el anterior carguero espacial ruso Progress MS-35 trasladó a la EEI el exoesqueleto que permitirá a los austronautas controlar este robot a distancia.

La tripulación de la EEI está integrada actualmente por los cosmonautas rusos Piotr Dubrov, Anna Kíkina y Serguéi Teteriátnikov, los astronautas de la NASA Jessica Watkins, Anil Menon y Luke Delaney, así como Joshua Kutryk, astronauta de la Agencia Espacial Canadiense.