"Tal como se ha aprobado, este proyecto no solo tendría consecuencias profundas para la astronomía, sino que también transformaría radicalmente el cielo nocturno para todos los habitantes del planeta", indicó el director general del ESO, Andreas Kaufer, en un comunicado.

Según el observatorio, con sede en Alemania, un análisis técnico dirigido por el experto del ESO Olivier Hainaut y publicado a principios de este año, cuantificó las consecuencias que tendría el lanzamiento al espacio de grandes constelaciones de satélites brillantes para la observación del cielo nocturno.

En concreto, afirma el ESO, "las constelaciones previstas, incluidos los centros de datos espaciales de SpaceX, dificultarían la capacidad de la humanidad para observar objetos cósmicos débiles, como galaxias lejanas, algunos planetas similares a la Tierra que orbitan alrededor de otras estrellas e incluso asteroides potencialmente peligrosos para nuestro planeta".

El observatorio añade que, aunque las empresas de satélites, incluida SpaceX, trabajan para reducir el brillo de sus satélites individuales, "el enorme número de unidades autorizadas en estos proyectos hará que la cantidad total de estelas luminosas en las imágenes supere lo que puede mitigarse".

Asimismo, el ESO sostiene que, más allá de la astronomía óptica, una constelación de un millón de satélites "generaría interferencias radioeléctricas que afectarían a la radioastronomía, contaminaría la atmósfera debido a los numerosos lanzamientos y la reentrada de los satélites, y saturaría la órbita terrestre baja, con el consiguiente riesgo de colisiones en cadena".

El ESO respalda, indicó la organización, el establecimiento de marcos de gobernanza internacional que permitan compatibilizar la innovación espacial con la protección del cielo nocturno, la investigación científica y la sostenibilidad del entorno espacial a largo plazo.

"A medida que las actividades espaciales se expanden rápidamente, las decisiones con consecuencias globales deben basarse en pruebas científicas y evaluarse a través de los mecanismos internacionales adecuados", argumenta.

La Comisión Federal de Comunicaciones de Estados Unidos (FCC, por su sigla en inglés) autorizó la víspera a SpaceX, del multimillonario Elon Musk, colocar en órbita un millón de satélites para crear centros de datos espaciales que formarán la constelación "Starmind".