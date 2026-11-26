El tribunal estudia de forma conjunta dos demandas presentadas contra el gigante tecnológico estadounidense: una de la Asociación de Consumidores de Países Bajos y otra de las fundaciones Offlimits, que combate los abusos en internet, y The Firewall, que defiende las libertades de los ciudadanos frente a estas tecnologías.

Las gafas, desarrolladas por Meta en colaboración con EssilorLuxottica, propietaria de la marca Ray-Ban, tienen una cámara, micrófonos y un asistente de inteligencia artificial (IA), y permiten hacer fotografías, grabar vídeos, escuchar música o hacer llamadas sin necesidad de utilizar un teléfono móvil.

Aunque disponen de una pequeña luz que indica cuándo se está realizando una grabación, las organizaciones advierten de que esta no siempre es visible, lo que facilita la captura de imágenes sin que las personas afectadas sean conscientes de ello.

"Muchas víctimas han sido grabadas sin su consentimiento o incluso sin haberse dado cuenta. Nuestra sociedad democrática está en peligro cuando todo el mundo debe temer constantemente ser grabado", argumentó el abogado de las organizaciones durante la vista, según recoge la agencia neerlandesa ANP.

Offlimits y The Firewall consideran que la prohibición de estas gafas es la única medida eficaz para impedir los abusos y garantizar el cumplimiento de la normativa sobre privacidad.

"Una multa o un acuerdo extrajudicial no cambia la forma de actuar de Meta. Incumplir la ley es su modelo de negocio", alertaron.

Por su parte, la Asociación de Consumidores no pide directamente su prohibición, sino que exige que Meta tome "medidas adecuadas" para impedir las grabaciones clandestinas y deje de utilizar los datos recopilados con las gafas para entrenar sus sistemas de IA.

Meta ha rechazado que pueda responsabilizarse a la empresa del “uso indebido” de sus productos por parte de algunos usuarios y argumenta que una prohibición sería ineficaz, dado que existen otros fabricantes de dispositivos similares.

Además, ha defendido su utilidad para las personas con discapacidad visual.

La Autoridad neerlandesa de Protección de Datos ha advertido de los riesgos de estos dispositivos y ha desaconsejado su compra, mientras que el Gobierno neerlandés se ha mostrado contrario a una prohibición general de estas gafas con cámara.

El tribunal deberá pronunciarse a más tardar el próximo 24 de diciembre.