"Presenté una petición judicial ante el Tribunal Superior de Delhi impugnando la validez constitucional de las disposiciones de bloqueo automatizado de contenido en virtud de la Regla 4 (4) de las Reglas de TI de 2021 y su implementación por parte de Meta", dijo a EFE el encargado de redes sociales del ala juvenil del partido, Manu Jain.

Según el documento, al que tuvo acceso EFE, Meta restringió publicaciones como una conferencia dictada por Gandhi en la Universidad de Chicago y una felicitación de cumpleaños por parte de un alto cargo del partido, entre otros casos.

La petición busca la restauración de publicaciones restringidas en Facebook e Instagram, la divulgación de órdenes gubernamentales y los criterios utilizados por el sistema de censura automatizado de Meta, y protección contra restricciones arbitrarias al contenido que lleva el nombre o la fotografía de Gandhi, dijo Jain.

"Meta está interfiriendo en nuestra política al compartir el lecho con el régimen gobernante", agregó.

El movimiento legal llega tras días de protestas del Congreso contra la compañía estadounidense en diferentes ciudades indias ante la creciente restricción de contenidos.

"Protestamos contra esto y le hemos dado a la empresa un ultimátum de siete días. Todavía quedan tres días y estamos esperando. Si no hay respuesta para entonces, tomaremos más medidas", declaró este jueves el presidente del ala juvenil del Congreso, Uday Bhanu Chib, a la agencia local PTI.

Este mes Meta reveló que había restringido 5,4 millones de piezas de contenido en Facebook e Instagram en el primer semestre del año a petición de autoridades indias, una cifra solo superada por Indonesia, mientras que en todo 2025 la cifra no superó los 70.000.