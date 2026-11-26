"Es evidente que las posibilidades de la IA continuarán creciendo. Los cambios que ya han arrancado en diversas esferas probablemente en el futuro sean revolucionarios. Debemos estar totalmente listos para ello", aseveró durante su intervención en la conferencia internacional AI Jurney organizada por Sberbank, el principal banco ruso.

Putin señaló que Rusia "apuesta por los modelos modernos y fundamentales" de la IA y aseguró que seguirán dedicándose "a su desarrollo, porque esto permite avanzar, multiplicar el potencial tecnológico, industrial y científico del país".

"Vamos a esforzarnos para que la implementación de la IA en Rusia sea cada vez más masiva, abarque todas las esferas de la economía y de la vida de la gente", sostuvo.

Indicó que estas tecnologías son capaces de "aprender y adquirir nuevas capacidades". "La IA ha alcanzado un nuevo nivel de autonomía cualitativamente distinto", sostuvo.

"Quisiera dirigirme a las instituciones del Estado a todos los niveles, a las instituciones de la ciencia, el arte y la cultura. Es obligatorio incrementar la digitalización de informaciones fidedignas para 'enseñar' a nuestros modelos nacionales. No se trata solo de la independencia tecnológica del país, sino de la soberanía de nuestra forma de pensar, de nuestros valores", aseveró.

Llamó a "implementar una defensa eficaz del estado, de la infraestructura crítica, los ciudadanos, las empresas, pero sin imponer prohibiciones excesivas, sin intentar bloquear las tecnologías, lo cual evidentemente es imposible. Es necesario simplemente apoyar el desarrollo de la IA en interés de Rusia".

"El mundo se torna cada vez más complicado, las tecnologías de la IA son cada vez más y más eficaces, pronto será simplemente imposible vivir sin ellas", indicó.

Eso sí, recalcó que Rusia no debe caer en una situación en la que "alguien presiona un botón y todo simplemente deja de funcionar, o -lo que es más peligroso- comienza a utilizar a escondidas un programa en sus intereses", al recordar que tras el comienzo de la guerra en Ucrania muchas empresas abandonaron el mercado ruso y dejaron el mercado interno en una situación penosa.

"No podemos permitir jamás a nadie, incluyendo a nosotros mismos, que estas innovaciones, estas tecnologías, sean utilizadas por alguien o en algún momento contra los intereses de nuestro país", dijo.

El presidente ruso, que no usa teléfonos móviles ni emplea la IA en su trabajo diario, ha expresado en reiteradas ocasiones su interés estratégico en estas tecnologías y de hecho ha planteado que su desarrollo "es irreversible".

No obstante, ha alertado sobre el peligro de educar a una generación que prefiera presionar botones en lugar de pensar o resolver problemas básicos de matemáticas e historia.

En octubre advirtió del peligro de un posible "totalitarismo digital" de las tecnologías de IA.

"El totalitarismo digital (en el marco del desarrollo de la IA) será un callejón sin salida tan tenebroso e inhumano como los conocidos por todos ejemplos de sociedades totalitaristas del pasado", señaló en el Club de Debate Valdái.

Según el mandatario ruso, "los expertos alertan alarmados cada vez más de que el avance de la inteligencia artificial puede convertirse en un nuevo intento de llevarnos a todos a un denominador común, a la pérdida de la identidad, ahora a través del uso de algoritmos desarrollados por determinadas personas".