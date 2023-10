Tornado en Paraguay: ¿contamos con protocolos para estos fenómenos?

Fenómenos como el tornado que el sábado último afecto a la comunidad de Mbocayaty del Yhaguy, y que causó la muerte de una mujer y la destrucción de varias casas, con varias personas heridas no es nuevo, y en nuestro país hay registros por lo menos desde las primeras décadas del siglo pasado.

Lo que sí es nuevo, o al menos más frecuente, es que este tipo de sucesos afecte a comunidades pobladas, dado el crecimiento de las comunidades rurales. Este aumento, sin embargo, aún no está acompañado por una respuesta del Estado en cuanto a protocolos comunitarios para evitar daños mayores.

El jefe de Prevención Contra Incendios (PCI) de la Municipalidad de Asunción, Alejandro Buzó, especialista en Gestión de Riesgos, aseguró que ante este tipo de fenómenos, es necesario empezar a gestionar desde las autoridades comunitarias, protocolos para actuar coordinadamente en estos casos.

Lea más: Tornados: cómo protegerse y qué tener en cuenta para minimizar los daños

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Tornado en Paraguay: es necesaria una acción comunitaria

Buzó considera que la experiencia internacional indica que las respuestas a este tipo de episodios debe empezar desde la comunidad. “No existen protocolos todavía. Es más que necesario plantearnos el trabajo a nivel, primero comunitario, segundo a nivel distrital, de este tipo de situaciones que no son ya aisladas”, aseguró.

“Uno inclusive puede ver que en ciertas zonas del país como se dan estos episodios, en algunos puntos muy específicos ya episodios de tornados, o de tormentas muy severas, con vientos sumamente potentes. Ameritaría ya que por ejemplo a nivel de la Secretaría de Emergencia o a nivel de los consejos distritales de emergencia se trabaje en procedimientos a nivel comunitario”, expresó Buzó.

El especialista señaló que quizás lo que ocurre en Paraguay es que al pensar en emergencia solo estemos considerando las sequías o las inundaciones, pero que sin embargo, este tipo de episodios nos permitan ver el nivel destructivo que tienen y que esto no va a parar.

“Justamente en una temporada como esta en donde se sigue pronosticando la entrada de El Niño, más lluvias, más tormentas eléctricas, y también el comportamiento de la naturaleza mucho más violento producto de ciertos modelos de desarrollo a nivel rural con la deforestación que estamos teniendo que favorece la velocidad de los vientos”, remarcó.

Lea más: Tornado en Cordillera: vientos habrían llegado a 180 kilómetros por hora

¿Cómo actuar en estos casos?

Buzó señaló en ese sentido, que existen acciones que podemos tomar a nivel comunitario y a nivel domiciliario, que podrían ayudarnos a reducir los daños de este tipo de fenómenos.

“Si yo ya estoy en una zona que tuvo episodios de tormenta severa, de tornado, ese ya es un llamado de alerta para estar preparado, que tenga por lo menos una linterna, equipos de comunicación, teléfonos o radios a batería, y sobre todo a nivel de la vivienda con refuerzos a las ventanas, refuerzos a los techos”.

La mejor opción, según el especialista, es contar con un espacio de la casa que sea más protegido, que no necesariamente tiene que ser un sótano, pero sí podríamos contar con una habitación de refugio construido con material más resistentes, donde poder entrar en una tormenta severa”, explicó.

Esta medida puede darse tanto a nivel comunitario, como a nivel doméstico, con habitaciones sin ventanas, que son principalmente los puntos más débiles, así como los techos. En caso de no contar con este tipo de estructura, la opción es guarecerse debajo de algún mueble resistente como una mesa, que impida lesiones por golpes, caída de árboles o del techo.

Lea más: Tornado en Cordillera: siguen recabando datos sobre daños en Mbocayaty del Yhaguy

¿Qué hago si el tornado me encuentra fuera de la casa?

En caso de encontrarnos fuera de la casa, la primera recomendación del especialista es buscar el refugio más cercano, alejarse principalmente de los árboles y evitar tener contacto con cables y con objetos cortantes, como las chapas, que se convierten en elementos peligrosos en estos casos.

“Si uno está en un vehículo tiene la posibilidad de moverse e ir a un lugar seguro. Acá a diferencia de otros países, como en Estados Unidos, no tenemos tornados tan violentos, buscar una zona donde no haya objetos que puedan impactar, donde no haya árboles, tendidos eléctricos, o tratar de movilizarse a una zona más segura”, explicó.

Buzó hizo énfasis en la posibilidad de inundaciones súbitas y los raudales, por lo que siempre es importante no encontrarse en zonas que puedan convertirse en cauces de agua, que se generan con estas tormentas.

Lea más: Video: tornado en Mbocayaty del Yhaguy

Es necesario un sistema de comunicación comunitaria

Buzó señaló que en comunidades donde están ocurriendo este tipo de fenómenos es necesario contar con formas de comunicación alternativa a los celulares, atendiendo a la fragilidad de estos sistemas de comunicación. Estos pueden ser sistemas de comunicación por radio, por ejemplo, que suelen ser más resistentes.

Esto podría permitir que la comunidad pueda empezar a comunicar en una primera etapa con respecto a la situación de daños, heridos, y otras cuestiones básicas, pero todo esto dentro de un plan a mayor escalas, explica el especialista, atendiendo a la mayor frecuencia de estos hechos, llegando incluso a la construcción de refugios y la realización de simulacros para estar preparados.

“Lo que hoy ocurre es que directamente a nuestra población le cae la lluvia, le caen las tormentas, y todos los fenómenos que puedan presentarse con estos eventos meteorológicos, y terminan totalmente afectadas por techos que se derrumban, la gente no está preparada, no sabe qué hacer, y sobre todo por el aislamiento”, señaló Buzó.

Para el especialista, es momento de tomar los avisos meteorológicos más en serio, y que esos sean parte del Plan de Prevención y respuesta frente a tormentas, tornados e inundaciones súbitas, concluyó.

Lea más: Tornado en Mbocayaty del Yhaguy