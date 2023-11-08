“El Niño” severo ya se hace sentir y sería hasta abril, según Meteorología

El tema de comentario últimamente es la fuerza de la inestabilidad del tiempo cuando se dan potentes vientos y continuas precipitaciones. Es un indicador del ingreso al Paraguay, del fenómeno de “El Niño” cuya característica es su severidad. Los ejemplos más claros, son las consecuencias en vidas perdidas y daños materiales de las últimas semanas.
El director de Meteorología, Eduardo Mingo comentó en ABC AM 730 que estas lluvias son fruto de “El Niño”, pronostica que sería durante todo el verano del 2024, o que podría alcanzar hasta el mes de abril.
“Siempre tenemos eventos adversos de tormentas, pero ahora se acentúan también con las inundaciones”. Resumió que desde las costas del pacífico en Perú y Ecuador provino el sistema generándose humedad. Con la temperatura más elevada se transportan vientos, sostuvo.
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Lo que pasaría con el correr de las próximas horas
Con respecto al pronóstico del tiempo, Mingo manifestó que hay varios flancos en Amambay y Canindeyú con nubes de tormentas provenientes del Brasil.
Observó que en ciudad capital y el sur de Presidente Hayes se están formando posibles aguaceros.” En las primeras horas de mañana, llegará la lluvia hasta esta zona del centro y sur, de nuestro territorio”, recalcó.