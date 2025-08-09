Advierten sobre bajas temperaturas y posibles heladas: ¿cuándo y dónde?

La Dirección de Meteorología e Hidrología (DMH) emitió un boletín meteorológico especial alertando sobre un descenso significativo de temperaturas durante el fin de semana, con mínimas previstas de entre 3 °C y 5 °C en gran parte de la región Oriental y el sur del Chaco.

El fenómeno climático afectará principalmente los amaneceres del sábado 9 y domingo 10 de agosto, siendo el primero el día más frío. Se espera que el departamento de Itapúa registre la mínima más extrema, de 3 °C.

La DMH advirtió que, bajo estas condiciones, no se descartan heladas puntuales, especialmente en el sureste del país, donde las condiciones de humedad y vientos favorecen este tipo de fenómenos.

Recomendaciones ante el frío extremo

Ante este escenario, se recomienda a la población: