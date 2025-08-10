Temperaturas bajas: ¿Cuáles son las zonas que sentirán más frío este domingo?

La Dirección de Meteorología e Hidrología (DMH) informó, en su último reporte, que se esperan temperaturas bajas para este domingo en gran parte del territorio paraguayo. Las zonas que sentirán el frío más severo serán el sur, el centro y el este del país.
Según el informe, los departamentos de Itapúa, Ñeembucú, Misiones, Paraguarí y Central experimentarán las mínimas más bajas, que podrían oscilar entre 3 y 5 °C en la madrugada.
En la capital, Asunción, se espera una mínima que ronde los 6 °C, mientras que en Alto Paraná, Caaguazú, Caazapá, y partes de Guairá también se sentirán bajas temperaturas, aunque con valores cercanos a los 5 °C.
En contraste, en el Chaco y zonas del norte del país, el frío será menos riguroso, con mínimas estimadas entre 8 y 11 °C.
Ambiente frío y día soleado
El meteorólogo de la Dirección de Meteorología e Hidrología, Juan Gamarra, explicó que para mañana domingo se esperan condiciones similares a las de hoy. “El amanecer será frío y la tarde se mantendrá con ambiente predominantemente fresco en todo el territorio nacional, acompañado de un día soleado”, añadió el especialista.
De acuerdo con Gamarra, para el inicio de la próxima semana se prevé un aumento paulatino en las temperaturas máximas, aunque las mañanas seguirán siendo frescas. La probabilidad de lluvias seguirá baja en los próximos días, lo que permitirá que persista el ambiente seco y soleado en la mayor parte del país.