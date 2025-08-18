Anuncian domingo caluroso y el retorno de lluvias durante la semana

La Dirección de Meteorología e Hidrología informa que para este domingo se espera un día fresco al amanecer, que pasará a cálido con el correr de las horas.

Un cielo parcialmente nublado, vientos variables y se aguarda una temperatura máxima de 34 grados.

Para el inicio de la semana se anuncia un clima cálido a caluroso, con cielo parcialmente nublado a nublado y vientos moderados del noreste. Una temperatura de 21 grados de mínima y 31 de máxima.

Para el martes se anuncia el retorno de las lluvias. Se esperan ocasionales tormentas eléctricas para todo el territorio nacional y un nuevo descenso en la temperatura.

