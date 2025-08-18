Clima

Anuncian domingo caluroso y el retorno de lluvias durante la semana

La Dirección de Meteorología señala que se espera un domingo que arrancará fresco, pero que irá elevando su temperatura, hasta llegar a los 34° C de máxima. Para el inicio de semana no se esperan mayores novedades en el comportamiento del clima, pero para el martes se aguardan lluvias, acompañadas de un leve descenso de la temperatura.

Por Juan Massare
17 de agosto de 2025 - 07:44
Amanecer en la costanera de Asunción.
La Dirección de Meteorología e Hidrología informa que para este domingo se espera un día fresco al amanecer, que pasará a cálido con el correr de las horas.

Un cielo parcialmente nublado, vientos variables y se aguarda una temperatura máxima de 34 grados.

Para el inicio de la semana se anuncia un clima cálido a caluroso, con cielo parcialmente nublado a nublado y vientos moderados del noreste. Una temperatura de 21 grados de mínima y 31 de máxima.

Para el martes se anuncia el retorno de las lluvias. Se esperan ocasionales tormentas eléctricas para todo el territorio nacional y un nuevo descenso en la temperatura.

