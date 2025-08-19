Clima

Alerta de tormentas para 11 zonas del país: te contamos dónde seguirá lloviendo

La Dirección de Meteorología emitió una actualización de la alerta en la que anuncia que las tormentas continuarán en Asunción y diez departamentos durante esta tarde.

Por ABC Color
19 de agosto de 2025 - 12:43
Lluvia en Asunción.Fernando Romero, ABC Color

El fenómeno esperado es de lluvias intensas con tormentas eléctricas moderadas a fuertes, ráfagas de vientos moderadas a fuertes y la alta probabilidad de caída de granizos, según la actualización de la Dirección de Meteorología emitida a las 11:47.

Esto se debe a que las celdas de tormentas persisten y se extienden sobre el área de cobertura, con probabilidad de ocasionar fenómenos de tiempo severo de manera puntual en lo que resta de la mañana de hoy y primeras horas de la tarde.

¿Dónde seguirá lloviendo?

Según el boletín de alerta meteorológica, la zona de cobertura de las tormentas es el centro, oeste y sur de la Región Oriental y sur del Chaco.

Los departamentos afectados son Asunción, centro y sur de San Pedro, Cordillera, centro y oeste de Caaguazú, Caazapá, Itapúa, Misiones, Paraguarí, Central, Ñeembucú, sur de Presidente Hayes.

