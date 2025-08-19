Clima

Dos departamentos en alerta por tormentas

Lluvias con tormentas eléctricas moderadas a fuertes, ráfagas de vientos moderadas a fuertes y la probabilidad de caída de granizos, se anuncia para la madrugada de este martes.

Por ABC Color
19 de agosto de 2025 - 00:16
Nubes de tormenta en Ñeembucú.
Nubes de tormenta en Ñeembucú. cazenave

La Dirección de Meteorología emite una alerta que afecta a dos departamentos de la Región Oriental, por tormentas moderadas a fuertes.

Indica que el núcleos de tormentas se desarrollan sobre el área de cobertura, con probabilidad de ocasionar fenómenos de tiempo severo durante las primeras horas de la madrugada de este martes.

Departamentos afectados

  • Misiones.
  • Ñeembucú.
Mapa satelital del ingreso de tormentas.
Mapa satelital del ingreso de tormentas.

Para hoy, martes, se espera una mañana con temperaturas que oscilarán los 24°, con cielo mayormente nublado, vientos moderados del norte, luego variables. Lluvias con ocasionales tormentas eléctricas.

Para la tarde, la temperatura bajará a 18°, el viento soplará desde el sector sur. Continuarán las lluvias con ocasionales tormentas eléctricas.

