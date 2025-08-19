Dos departamentos en alerta por tormentas

La Dirección de Meteorología emite una alerta que afecta a dos departamentos de la Región Oriental, por tormentas moderadas a fuertes.

Indica que el núcleos de tormentas se desarrollan sobre el área de cobertura, con probabilidad de ocasionar fenómenos de tiempo severo durante las primeras horas de la madrugada de este martes.

Departamentos afectados

Misiones.

Ñeembucú.

Para hoy, martes, se espera una mañana con temperaturas que oscilarán los 24°, con cielo mayormente nublado, vientos moderados del norte, luego variables. Lluvias con ocasionales tormentas eléctricas.

Para la tarde, la temperatura bajará a 18°, el viento soplará desde el sector sur. Continuarán las lluvias con ocasionales tormentas eléctricas.

