Nueve departamentos aún con posibilidad de lluvias y tormentas, según Meteorología

La Dirección de Meteorología e Hidrología (DMH) renovó su aviso sobre fenómenos de tiempo severo a lo largo del país. De 11 departamentos afectados, ahora son nueve.

Por ABC Color
19 de agosto de 2025 - 21:34
Imagen ilustrativa: intenso raudal en Asunción.
Imagen ilustrativa: intenso raudal en Asunción.FERNANDO ROMERO 19-08-25 LOCALES

Durante lo que queda de este martes, aún se podrían registrar lluvias con tormentas eléctricas moderadas a fuertes, ráfagas de vientos moderadas a fuertes e incluso la caída de granizos.

Esto ante la continuación de celdas de tormentas sobre el territorio nacional, aunque las probabilidades son muy puntuales para esta noche.

El centro, norte y este de la región Oriental junto al centro, sur y este de la región Occidental es la zona de cobertura de este último aviso.

Nueve departamentos afectados

De once departamentos afectados, la cifra bajó a estos nueve:

  1. Concepción
  2. San Pedro
  3. Guairá
  4. Caaguazú
  5. Alto Paraná
  6. Amambay
  7. Canindeyú
  8. Este de Pdte. Hayes
  9. Alto Paraguay

