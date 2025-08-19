Nueve departamentos aún con posibilidad de lluvias y tormentas, según Meteorología

Durante lo que queda de este martes, aún se podrían registrar lluvias con tormentas eléctricas moderadas a fuertes, ráfagas de vientos moderadas a fuertes e incluso la caída de granizos.
Esto ante la continuación de celdas de tormentas sobre el territorio nacional, aunque las probabilidades son muy puntuales para esta noche.
El centro, norte y este de la región Oriental junto al centro, sur y este de la región Occidental es la zona de cobertura de este último aviso.
Nueve departamentos afectados
De once departamentos afectados, la cifra bajó a estos nueve:
Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy
- Concepción
- San Pedro
- Guairá
- Caaguazú
- Alto Paraná
- Amambay
- Canindeyú
- Este de Pdte. Hayes
- Alto Paraguay
Lea más: Video: fuertes raudales en el barrio San Pablo de Asunción