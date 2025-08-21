Clima

¡Atención! Dos departamentos siguen en área de tormentas

Lluvias con tormentas eléctricas moderadas a fuertes, ráfagas de vientos moderadas a fuertes y la probabilidad de caída de granizos, se anuncia para la tarde de este jueves, principalmente en cinco departamentos de la Región Oriental.

Por ABC Color
21 de agosto de 2025 - 17:12
Lluvias, tormentas, temporal en Asunción.
Las lluvias y tormentas se hacen presente en el territorio nacional. Fernando Romero, ABC Color

La Dirección de Meteorología emite alerta para cinco departamentos por tormentas eléctricas para la tarde de este jueves. Se insta a tomar las precauciones necesarias.

El boletín indica que se esperan celdas de tormentas que ya comienzan a desarrollarse sobre la zona de cobertura.

Los departamentos afectados son el sur de Itapúa, el noreste y suroeste de Misiones.

Lea más: Meteorología anuncia una jornada fresca a cálida y lluvias dispersas

Existe probabilidad de que se generen fenómenos de tiempo severo de manera puntual durante la tarde de hoy.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Enlace copiado