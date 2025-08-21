Lluvias y tormentas para esta tarde: los cinco departamentos afectados

La Dirección de Meteorología emite alerta para cinco departamentos por tormentas eléctricas para la tarde de este jueves. Se insta a tomar las precauciones necesarias.
Departamentos afectados
- Caaguazú
- Caazapá
- Misiones
- Paraguarí
- Alto Paraná
El boletín indica que se esperan celdas de tormentas que ya comienzan a desarrollarse sobre la zona de cobertura.
Existe probabilidad de que se generen fenómenos de tiempo severo de manera puntual durante la tarde de hoy.
