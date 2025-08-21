Clima

Lluvias y tormentas para esta tarde: los cinco departamentos afectados

Lluvias con tormentas eléctricas moderadas a fuertes, ráfagas de vientos moderadas a fuertes y la probabilidad de caída de granizos, se anuncia para la tarde de este jueves, principalmente en cinco departamentos de la Región Oriental.

Por ABC Color
21 de agosto de 2025 - 15:11
tormenta lluvia Paraguay Misiones
Alerta meteorológica para Misiones y otros cuatro departamentos. Miguel Ángel Rodríguez

La Dirección de Meteorología emite alerta para cinco departamentos por tormentas eléctricas para la tarde de este jueves. Se insta a tomar las precauciones necesarias.

Departamentos afectados

  1. Caaguazú
  2. Caazapá
  3. Misiones
  4. Paraguarí
  5. Alto Paraná

El boletín indica que se esperan celdas de tormentas que ya comienzan a desarrollarse sobre la zona de cobertura.

Existe probabilidad de que se generen fenómenos de tiempo severo de manera puntual durante la tarde de hoy.

