Alerta de tormentas para dos departamentos

La Dirección de Meteorología e Hidrología emitió a las 19:32 de este viernes una alerta meteorológica que abarca a dos departamentos del sur de la Región Oriental, debido a la intensificación de núcleos de tormenta.
El informe advierte sobre la posibilidad de lluvias con tormentas eléctricas moderadas a fuertes, ráfagas de viento moderadas a fuertes y la probabilidad de caída de granizos.
Según el informe, los fenómenos de tiempo severo podrían generarse de manera puntual durante la noche.
Zona de cobertura y departamentos afectados
La zona de cobertura corresponde al sur de la Región Oriental, mientras que los departamentos afectados son el suroeste de Misiones y el sur de Ñeembucú.
