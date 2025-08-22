Clima

Alerta de tormentas para dos departamentos

La Dirección de Meteorología emitió una alerta en la noche de este viernes por tormentas que afectarían a zonas de Misiones y Ñeembucú, con probabilidad de lluvias intensas, ráfagas de viento y caída de granizos.

22 de agosto de 2025 - 20:54
La Dirección de Meteorología e Hidrología emitió a las 19:32 de este viernes una alerta meteorológica que abarca a dos departamentos del sur de la Región Oriental, debido a la intensificación de núcleos de tormenta.

El informe advierte sobre la posibilidad de lluvias con tormentas eléctricas moderadas a fuertes, ráfagas de viento moderadas a fuertes y la probabilidad de caída de granizos.

Según el informe, los fenómenos de tiempo severo podrían generarse de manera puntual durante la noche.

Zona de cobertura y departamentos afectados

La zona de cobertura corresponde al sur de la Región Oriental, mientras que los departamentos afectados son el suroeste de Misiones y el sur de Ñeembucú.

