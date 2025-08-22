¡Atención! Emiten alerta por ráfagas de viento fuerte y tormentas eléctricas

El fenómeno esperado es de ráfagas de viento con intensidad moderada a fuerte, según anunció la Dirección de Meteorología en su alerta a las 7:59. A este boletín sumaron una actualización sobre el ingreso de un sistema de tormentas.

El aviso indica que durante la jornada de hoy se prevé que los vientos del sector norte presenten intensidades de entre 20 y 60 km/h. En la Región Oriental, las ráfagas podrían variar entre 40 y 60 km/h, mientras que en la Región Occidental podrían alcanzar hasta 90 km/h.

Sobre el sistema de tormentas advirtieron que afectará al país desde hoy viernes 22 hasta el domingo 24 de agosto de 2025.

El fenómeno meteorológico se espera en varias regiones con diferentes periodos de afectación. Serán:

Lluvias: Se acumularán entre 40 y 80 mm.

Vientos: Las ráfagas puntuales podrían alcanzar los 120 km/h en algunas áreas y 90 km/h en otras.

Tormentas: Habrá alta frecuencia de tormentas y una alta probabilidad de caída de granizo de forma puntual.

Fuertes vientos en todo el país

De acuerdo al aviso meteorológico, la zona de cobertura de las ráfagas de viento fuertes incluye las regiones Oriental y Occidental.

Las zonas y departamentos afectados son Asunción, Concepción, San Pedro, Cordillera, Guairá, Caaguazú, Caazapá, Itapúa, Misiones, Paraguarí, Alto Paraná, Central, Ñeembucú, Amambay, Canindeyú, Presidente Hayes, Alto Paraguay, Boquerón.