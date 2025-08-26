Estas son las zonas donde se sentirá más frío este miércoles

El informe de la Dirección de Meteorología e Hidrología (DMH) señala que este miércoles persistirán las bajas temperaturas. Se espera que el amanecer se mantenga frío, con vientos del sureste y neblinas en varias zonas. Posteriormente, la tarde será cálida.
En los departamentos de Concepción, San Pedro, Cordillera, Asunción, Ñeembucú y Amambay, la mínima será de 9 °C, mientras que en Alto Paraná alcanzará los 10 °C.
Las madrugadas en los departamentos de Guairá, Caazapá, Itapúa, Misiones, Paraguarí, Presidente Hayes y Boquerón, serán las más frías. En estas zonas se pronostican 8 °C como temperatura mínima.
El sol calentará el día
La DMH detalló que, tras las primeras frías horas, la tarde será más cálida. Los registros máximos llegarían entre 21 °C y 27 °C, dependiendo de la región, con cielos despejados.
Según la meteoróloga Celia Sanguinetti, desde mañana se espera un ligero aumento de temperatura del aire. Esta condición se mantendrá al menos hasta el jueves.