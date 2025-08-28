Meteorología: así estará el tiempo este jueves en Paraguay

En su pronóstico de este jueves, la Dirección de Meteorología e Hidrología anuncia una jornada fresca a cálida con cielos parcialmente nublados, vientos variables y neblina en la primera parte del día.

Solo se esperan lluvias dispersas en algunas zonas del Chaco y el norte de la Región Oriental durante el día de hoy, y desde mañana no se pronostican nuevas precipitaciones en ninguna zona de Paraguay.

La temperatura sigue en aumento y el ambiente se presentará hoy fresco por la mañana y cálido en la tarde, con temperaturas máximas de 27 grados centígrados en Asunción, 26 en Ciudad del Este, 25 en Encarnación y hasta 29 en el Chaco.

Los índices seguirán aumentando en los próximos días, con máximas de 30 grados en capital mañana viernes y 32 grados el sábado.