Asunción - Luque: ¿cuándo culmina obra en cruce Las Residentas que causa caos vehicular?

Están en marcha obras de infraestructura en el cruce Las Residentas, donde se unen la autopista Silvio Pettirossi y la ruta General Elizardo Aquino (también conocida como ‘Tape Tuja’), en el límite entre las ciudades de Asunción y Luque, que han complicado considerablemente el flujo del tránsito en la zona, en especial para los vehículos que ingresan a la capital.

El Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones está preparando el sistema de drenaje y la base de lo que será un nuevo viaducto “intercambiador vial” con el que se busca descomprimir las frecuentes congestiones de tránsito que se observan en el cruce.

En consecuencia, un tramo de 300 metros de la autopista Silvio Pettirossi - entre General Aquino y la avenida Ñu Guasú - está parcialmente clausurado, explicó a ABC Cardinal el inspector Mario Ledesma, jefe de la Patrulla Caminera.

Según el Ministerio de Obras, esa clausura parcial se extendería hasta el próximo 26 de mayo.

Circulación por la banquina

Ledesma explicó que el tránsito aún fluye en ambos sentidos sobre ‘Tape Tuja’ y que la situación se fue normalizando tras unos días iniciales de confusión de los conductores.

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“Los primeros días tuvimos inconvenientes, la gente parece que no se informó de la situación. Después reforzamos los lugares de flujo y se estaba subsanando de a poco”, dijo el inspector. “La gente está adelantando sus viajes y se está organizando”.

Los vehículos que circulan por el tramo parcialmente clausurado son desviados a la banquina de la ruta, con acompañamiento constante de personal de la Patrulla Caminera, agregó.

Ledesma indicó que los conductores que van de Luque a Asunción y quieran evitar el cruce Las Residentas tienen la alternativa de utilizar la autopista Ñu Guasú para dirigirse al centro de la capital por medio de la Costanera Norte.

¿Cuántos vehículos pasan por el cruce Las Residentas?

El jefe de la Caminera estimó que en la zona del cruce Las Residentas circulan “aproximadamente 7.000 vehículos por hora” durante el periodo considerado “hora pico”, entre las 6:30 y las 8:00.