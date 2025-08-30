Clima

¡Atención! Alerta por fuertes ráfagas de viento este sábado

Los vientos que se están registrando este sábado se intensificarán en gran parte del territorio nacional, con ráfagas de hasta 100 km/h. Se insta a la ciudadanía a tomar las debidas precauciones durante actividades al aire libre.

Por ABC Color
30 de agosto de 2025 - 12:56
Árboles afectados por ráfagas de viento.
Shutterstock

Durante la jornada de este sábado 30 de agosto de 2025, la Dirección de Meteorología e Hidrología emitió una alerta por ráfagas de viento de intensidad moderada a fuerte, que afectarán tanto a la Región Oriental como a la Occidental.

De acuerdo con el informe emitido a las 08:09, las ráfagas podrían alcanzar hasta 100 km/h en el oeste del Chaco paraguayo, con dirección norte. En el resto del territorio nacional, se prevén ráfagas de aproximadamente 75 km/h, con predominio del viento noreste.

En cuanto a la velocidad promedio del viento, se estima que rondará los 50 km/h en la Región Occidental y los 20 km/h en la Región Oriental, lo que podría generar complicaciones en actividades al aire libre, el tránsito vehicular y la estabilidad de estructuras livianas.

Departamentos bajo alerta

El fenómeno afectará a los siguientes departamentos del país:

  • Asunción
  • Concepción
  • San Pedro
  • Cordillera
  • Guairá
  • Caaguazú
  • Caazapá
  • Itapúa
  • Misiones
  • Paraguarí
  • Alto Paraná
  • Central
  • Ñeembucú
  • Amambay
  • Canindeyú
  • Presidente Hayes
  • Alto Paraguay
  • Boquerón
Alerta por ráfagas de viento.
Alerta por ráfagas de viento.

Recomendaciones a la población

Las autoridades meteorológicas instan a la ciudadanía a tomar las medidas necesarias ante la fuerza del viento:

  • Asegurar objetos sueltos que puedan ser arrastrados.
  • Evitar permanecer bajo árboles o estructuras que sean inestables.
  • Conducir con precaución, especialmente en rutas abiertas.
  • Mantenerse informado a través de los canales oficiales de Meteorología.

