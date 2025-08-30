¡Atención! Alerta por fuertes ráfagas de viento este sábado

Durante la jornada de este sábado 30 de agosto de 2025, la Dirección de Meteorología e Hidrología emitió una alerta por ráfagas de viento de intensidad moderada a fuerte, que afectarán tanto a la Región Oriental como a la Occidental.

De acuerdo con el informe emitido a las 08:09, las ráfagas podrían alcanzar hasta 100 km/h en el oeste del Chaco paraguayo, con dirección norte. En el resto del territorio nacional, se prevén ráfagas de aproximadamente 75 km/h, con predominio del viento noreste.

En cuanto a la velocidad promedio del viento, se estima que rondará los 50 km/h en la Región Occidental y los 20 km/h en la Región Oriental, lo que podría generar complicaciones en actividades al aire libre, el tránsito vehicular y la estabilidad de estructuras livianas.

Departamentos bajo alerta

El fenómeno afectará a los siguientes departamentos del país:

Asunción

Concepción

San Pedro

Cordillera

Guairá

Caaguazú

Caazapá

Itapúa

Misiones

Paraguarí

Alto Paraná

Central

Ñeembucú

Amambay

Canindeyú

Presidente Hayes

Alto Paraguay

Boquerón

Recomendaciones a la población

Las autoridades meteorológicas instan a la ciudadanía a tomar las medidas necesarias ante la fuerza del viento:

