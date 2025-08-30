¡Atención! Alerta por fuertes ráfagas de viento este sábado

Durante la jornada de este sábado 30 de agosto de 2025, la Dirección de Meteorología e Hidrología emitió una alerta por ráfagas de viento de intensidad moderada a fuerte, que afectarán tanto a la Región Oriental como a la Occidental.
De acuerdo con el informe emitido a las 08:09, las ráfagas podrían alcanzar hasta 100 km/h en el oeste del Chaco paraguayo, con dirección norte. En el resto del territorio nacional, se prevén ráfagas de aproximadamente 75 km/h, con predominio del viento noreste.
Lea más: Meteorología anticipa un sábado caluroso con máximas de hasta 38 °C
En cuanto a la velocidad promedio del viento, se estima que rondará los 50 km/h en la Región Occidental y los 20 km/h en la Región Oriental, lo que podría generar complicaciones en actividades al aire libre, el tránsito vehicular y la estabilidad de estructuras livianas.
Departamentos bajo alerta
El fenómeno afectará a los siguientes departamentos del país:
Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy
- Asunción
- Concepción
- San Pedro
- Cordillera
- Guairá
- Caaguazú
- Caazapá
- Itapúa
- Misiones
- Paraguarí
- Alto Paraná
- Central
- Ñeembucú
- Amambay
- Canindeyú
- Presidente Hayes
- Alto Paraguay
- Boquerón
Lea más: Recomendaciones de un bombero para protegerse ante fuertes tormentas
Recomendaciones a la población
Las autoridades meteorológicas instan a la ciudadanía a tomar las medidas necesarias ante la fuerza del viento:
- Asegurar objetos sueltos que puedan ser arrastrados.
- Evitar permanecer bajo árboles o estructuras que sean inestables.
- Conducir con precaución, especialmente en rutas abiertas.
- Mantenerse informado a través de los canales oficiales de Meteorología.