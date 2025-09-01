Alerta de tormentas persiste en 13 departamentos para esta tarde

El fenómeno esperado es de lluvias con tormentas eléctricas moderadas a fuertes, ráfagas de vientos moderadas a fuertes y la alta probabilidad de caída de granizos, según el aviso emitido a las 15:11 por la Dirección de Meteorología.
Esto se debe a que las celdas de tormentas continúan desarrollándose sobre la zona de cobertura, con probabilidad de ocasionar fenómenos de tiempo severo en forma puntual durante la tarde de hoy.
Lea más: Meteorología: alerta de tormentas persiste en 13 departamentos de Paraguay
¿Dónde lloverá?
La zona de cobertura es la región Oriental y el este de la Occidental.
Los departamentos afectados son Concepción, San Pedro, Cordillera, Guairá, Caaguazú, Caazapá, Itapúa, este de Misiones, Paraguarí, Alto Paraná, Canindeyú, este de Presidente Hayes, sureste de Alto Paraguay.
Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy