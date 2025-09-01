Los siete departamentos en zona de tormentas para esta noche

Según la DMH, todavía se esperan lluvias con tormentas eléctricas moderadas a fuertes, ráfagas de vientos moderadas a fuertes e incluso una alta probabilidad de caída de granizos durante la noche de este lunes.

Asimismo, aseguran que hay celdas de tormentas que se desarrollan sobre el territorio nacional y por esto no se puede descartar la probabilidad de fenómenos de tiempo severo para las próximas horas.

La zona de cobertura corresponde al norte y este de la región Oriental.

Departamentos afectados

Por el último aviso, son estos seis departamentos los afectados:

Este de Concepción Este de San Pedro Este de Cordillera Norte y sureste de Caaguazú Amambay Centro y oeste de Canindeyú Centro y norte de Guairá.

