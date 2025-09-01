Los siete departamentos en zona de tormentas para esta noche

Según la DMH, todavía se esperan lluvias con tormentas eléctricas moderadas a fuertes, ráfagas de vientos moderadas a fuertes e incluso una alta probabilidad de caída de granizos durante la noche de este lunes.
Asimismo, aseguran que hay celdas de tormentas que se desarrollan sobre el territorio nacional y por esto no se puede descartar la probabilidad de fenómenos de tiempo severo para las próximas horas.
La zona de cobertura corresponde al norte y este de la región Oriental.
Departamentos afectados
Por el último aviso, son estos seis departamentos los afectados:
Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy
- Este de Concepción
- Este de San Pedro
- Este de Cordillera
- Norte y sureste de Caaguazú
- Amambay
- Centro y oeste de Canindeyú
- Centro y norte de Guairá.
Lea más: Locales de la ANDE no atenderán este martes por esta razón