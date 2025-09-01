Clima

Los siete departamentos en zona de tormentas para esta noche

La Dirección de Meteorología e Hidrología (DMH) anunció a las 20:03 de esta noche que aún se esperan lluvias y tormentas en siete departamentos del país. ¿Cuáles son? En la siguiente nota, más detalles.

01 de septiembre de 2025 - 20:12
Lluvias, tormentas, temporal en Asunción.
Imagen ilustrativa: peligrosos raudales se generan con las lluvias. Fernando Romero, ABC Color

Según la DMH, todavía se esperan lluvias con tormentas eléctricas moderadas a fuertes, ráfagas de vientos moderadas a fuertes e incluso una alta probabilidad de caída de granizos durante la noche de este lunes.

Asimismo, aseguran que hay celdas de tormentas que se desarrollan sobre el territorio nacional y por esto no se puede descartar la probabilidad de fenómenos de tiempo severo para las próximas horas.

Núcleos de tormenta sobre el territorio nacional.
La zona de cobertura corresponde al norte y este de la región Oriental.

Departamentos afectados

Por el último aviso, son estos seis departamentos los afectados:

  1. Este de Concepción
  2. Este de San Pedro
  3. Este de Cordillera
  4. Norte y sureste de Caaguazú
  5. Amambay
  6. Centro y oeste de Canindeyú
  7. Centro y norte de Guairá.

