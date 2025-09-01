Locales de la ANDE no atenderán este martes por esta razón

Adolfo Villalba, secretario general de Sitrande, anunció mediante la 730 AM que este martes los funcionarios de los locales de la Administración Nacional de Electricidad (ANDE) no brindarán atención al público como medida de protesta. La medida se da en contra el proyecto de ley que pretende fusionar el Viceministerio de Minas y Energías y la Secretaría Nacional de Turismo (Senatur) al Ministerio de Industria y Comercio (MIC).

“Esta fusión es la puerta de entrada para la dilapidación de la ANDE”, advirtió Villalba. Asimismo, acusó al ministro Javier Giménez de querer concentrar poderes para convertirse en “súperministro”, al igual que su “compadre Fernández Valdovinos”, según mencionó Villalba.

Advierten riesgo de la pérdida de autonomía de la ANDE

El dirigente sindical sostuvo que la fusión reduciría a la ANDE, de una institución autónoma a una oficina burocrática. Esta fusión le quitaría la capacidad de decisión técnica y transferiría su control de las políticas energéticas al Ministerio de Industria.

“Con esta reforma, se podrá decidir a quién darle más barata la energía y a quién no. “Ellos quieren agarrar el negocio de la energía. Los políticos con empresas mineras van a fijarse los precios que quieran”, denunció.

Según los gremios, de aprobarse la fusión, el precio de la energía podría hasta triplicarse.

Funcionarios de la ANDE se movilizarán

El sindicalista confirmó que mañana se iniciarán las movilizaciones en la vía pública y buscarán sumar a campesinos y organizaciones sociales a la protesta.

“Mañana se va a tratar la fusión. Este Gobierno debe entender que está bien que tenga sus números, pero no deben abusar de su poder porque la ciudadanía puede levantarse”, advirtió. Villalba también criticó la falta de postura del presidente de la ANDE frente a esta situación.

Aunque los locales de la ANDE no cerrarán por completo, no habrá atención al público en ventanillas, según aclaró Villalba. Los servicios externos, como cuadrillas técnicas, seguirán operando.