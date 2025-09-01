Meteorología alerta 12 zonas por tormentas eléctricas esta tarde

La Dirección de Meteorología e Hidrología (DMH) renovó a las 16:00 de este lunes su aviso meteorológico para 12 zonas del país. En dicho informe se prevé lluvias con tormentas eléctricas moderadas a fuertes, ráfagas de vientos y la alta probabilidad de caída de granizos.

De acuerdo con el informe, las celdas de tormentas continúan formándose sobre la región Oriental y el este de la Occidental, con riesgo de generar fenómenos de tiempo severo.

Las 12 zonas afectadas

Los departamentos bajo alerta son el sur y este de Concepción, San Pedro, Cordillera, Guairá, Caaguazú, Caazapá, este de Itapúa, noreste de Paraguarí, Alto Paraná, Amambay, Canindeyú y el este de Presidente Hayes.

El meteorólogo Juan Gamarra explicó que para mañana, las lluvias se limitarían al sur de la región Oriental en horas de la mañana, mientras que la tarde se presentaría calurosa en gran parte del país.

Para el miércoles se prevé tormentas eléctricas en el sur del territorio nacional. Para el jueves, las lluvias se extenderían de forma generalizada. Se anuncia además el ingreso de un frente frío desde el sur.