Los seis departamentos en zona de tormentas para esta tarde

La Dirección de Meteorología informó que existen probabilidades de tiempo severo para la tarde de este jueves. El fenómeno esperado es de tormentas eléctricas, las cuales golpearían, especialmente, a la región Oriental del país.

Por ABC Color
04 de septiembre de 2025 - 15:13
La Dirección de Meteorología anuncia probables tormentas eléctricas para el transcurso de la tarde.

La Dirección de Meteorología e Hidrología anuncia que celdas de tormentas continúan desarrollándose sobre la zona de cobertura, con probabilidad de generar fenómenos de tiempo severo de manera puntual durante la tarde de este jueves.

El fenómeno esperado es de lluvias con tormentas eléctricas y puntualmente moderadas a fuertes, ráfagas de vientos moderadas a fuertes y la probabilidad de caída de granizos.

La zona de cobertura es el este y noreste de la región Oriental.

Los departamentos afectados son este de Caaguazú, este de Caazapá, este de Itapúa, Alto Paraná, Amambay y Canindeyú.

