Los seis departamentos en zona de tormentas para esta tarde

La Dirección de Meteorología e Hidrología anuncia que celdas de tormentas continúan desarrollándose sobre la zona de cobertura, con probabilidad de generar fenómenos de tiempo severo de manera puntual durante la tarde de este jueves.

El fenómeno esperado es de lluvias con tormentas eléctricas y puntualmente moderadas a fuertes, ráfagas de vientos moderadas a fuertes y la probabilidad de caída de granizos.

La zona de cobertura es el este y noreste de la región Oriental.

Lea más: Paraguay vs. Ecuador: ¿cómo estará el tiempo a la hora del partido?

Los departamentos afectados son este de Caaguazú, este de Caazapá, este de Itapúa, Alto Paraná, Amambay y Canindeyú.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy