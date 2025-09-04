Paraguay vs. Ecuador: ¿cómo estará el tiempo a la hora del partido?

En comunicación con ABC Cardinal este jueves, Eduardo Mingo, de la Dirección de Meteorología e Hidrología, comentó cómo estará el tiempo en Asunción esta noche, cuando tendrá lugar en el estadio Defensores del Chaco el partido de fútbol entre las selecciones nacionales de Paraguay y Ecuador que podría confirmar la clasificación de la Albirroja al Mundial de 2026.

La selección paraguaya enfrenta hoy a las 20:30 a Ecuador en una nueva fecha de las eliminatorias sudamericanas para el Mundial, y una victoria – o incluso un empate o una derrota, dependiendo de los resultados de otros partidos – sellaría la primera clasificación de Paraguay a una Copa del Mundo en una década y media.

El clima en Paraguay este jueves por la mañana se presenta inestable en la capital y la mayor parte del resto del país, con lluvias y tormentas desde la madrugada, además de un notable descenso de la temperatura.

Ambiente “fresco, húmedo y ventoso”

Según pronosticó el meteorólogo, durante la noche de hoy, alrededor de la hora del partido de la Albirroja, las temperaturas se mantendrían bajas, entre 14 y 15 grados, aunque la sensación térmica sería levemente más baja – entre 11 y 12 grados – debido al viento sur que se espera, por lo que recomendó a las personas que planeen ir al Defensores del Chaco ir abrigados y sobre todo llevar rompevientos.

No se descarta la posibilidad de que Asunción registre lloviznas durante el desarrollo del encuentro deportivo, y en general el ambiente será “fresco, húmedo y ventoso”, explicó Mingo.

Un triunfo de la Albirroja – u otro resultado que garantice la clasificación al Mundial – probablemente resultará en festejos masivos en puntos de la capital como el microcentro en torno al Panteón de los Héroes.

Sobre esa eventualidad, el meteorólogo señaló que las probabilidades de lloviznas son aún mayores en las horas posteriores al partido, por lo que recomendó a la ciudadanía tomar las precauciones correspondientes si planean salir a festejar.

Finalmente, Mingo comentó que el clima mañana viernes – posible feriado, si la Albirroja clasifica al Mundial - presentará condiciones similares a las de hoy, con frío y viento del sur persistente, aunque señaló que la probabilidad de lluvia es “más baja” mañana.