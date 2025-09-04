Selección Paraguaya

Paraguay y el partido de la clasificación a la Copa del Mundo

La selección de Paraguay enfrenta hoy a Ecuador por la penúltima fecha de las Eliminatorias Sudamericanas 2026. La Albirroja disputa el partido más importante de los últimos años: depende de sí para clasificar y cortar la racha de 16 años sin disputar la Copa del Mundo. El encuentro comienza a las 20:30, hora de nuestro país, en el estadio Defensores del Chaco de la ciudad de Asunción. Transmiten ABC Cardinal 730 AM, ABC Fm 98.5, ABC del Este 107.1 FM, ABC TV y ABC TV Paraguay en Youtube.

Por ABC Color
04 de septiembre de 2025 - 08:17
Antonio Sanabria (9), jugador de la selección de Paraguay, festeja un gol en el partido frente a Argentina por la fecha 11 de las Eliminatorias Sudamericanas 2026 en el estadio Defensores del Chaco, en Asunción.
Fernando Romero

Paraguay disputa hoy el partido más importante de las Eliminatorias Sudamericanas. La Albirroja de Gustavo Alfaro está muy cerca de regresar a una Copa del Mundo. Y este jueves, en el primer encuentro del último combo, el combinado nacional puede certificar la clasificación: a las 20:30, hora de nuestro país, enfrenta a Ecuador en el Defensores del Chaco de Asunción.

La selección paraguaya depende de sí misma para acceder al Mundial EstadosUnidos/México/Canadá 2026: ocupa el quinto lugar de la tabla de posiciones con 25 unidades y está a 1 punto de sellar el boleto. Por lo tanto, ganando o empatando en la capital guaraní, el bicampeón de América (1953 y 1979) romper la mala racha de 16 años sin jugar el certamen.

Diego Gómez, jugador de la selección de Paraguay, celebra un gol en el partido frente a Brasil por las Eliminatorias Sudamericanas 2026 en el estadio Defensores del Chaco, en Asunción.
Diego Gómez, jugador de la selección de Paraguay, celebra un gol en el partido frente a Brasil por las Eliminatorias Sudamericanas 2026 en el estadio Defensores del Chaco, en Asunción.

Gustavo Alfaro y el cambio en la alineación

Gustavo Alfaro alineó dos equipos distintos entre las sesiones del martes y el miércoles. El entrenador de 63 años probó alternativas para reemplazar a Julio Enciso, quien no fue convocado por la inactividad debido a la operación de rodilla y el reciente traspaso a Estrasburgo. En lugar del canterano de Libertad primero apareció Ángel Romero, pero finalmente arranca Ronaldo Martínez.

La formación de Paraguay vs. Ecuador en las Eliminatorias Sudamericanas 2026

Roberto Jr. Fernández; Juan José Cáceres, Gustavo Gómez, Omar Alderete, Junior Alonso; Ramón Sosa o Matías Galarza, Andrés Cubas, Diego Gómez, Miguel Almirón; Ronaldo Martínez y Antonio Sanabria.

La formación de Ecuador vs. Paraguay en las Eliminatorias Sudamericanas 2026

Hernán Galindez; Joel Ordonez, Willian Pacho, Piero Hincapié, Pervis Estupiñan; Gonzalo Plata, Moisés Caicedo, Pedro Vite, Nilson Angulo; Alan Minda y Enner Valencia.

