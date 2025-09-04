Paraguay y el partido de la clasificación a la Copa del Mundo

Paraguay disputa hoy el partido más importante de las Eliminatorias Sudamericanas. La Albirroja de Gustavo Alfaro está muy cerca de regresar a una Copa del Mundo. Y este jueves, en el primer encuentro del último combo, el combinado nacional puede certificar la clasificación: a las 20:30, hora de nuestro país, enfrenta a Ecuador en el Defensores del Chaco de Asunción.

La selección paraguaya depende de sí misma para acceder al Mundial EstadosUnidos/México/Canadá 2026: ocupa el quinto lugar de la tabla de posiciones con 25 unidades y está a 1 punto de sellar el boleto. Por lo tanto, ganando o empatando en la capital guaraní, el bicampeón de América (1953 y 1979) romper la mala racha de 16 años sin jugar el certamen.

Gustavo Alfaro y el cambio en la alineación

Gustavo Alfaro alineó dos equipos distintos entre las sesiones del martes y el miércoles. El entrenador de 63 años probó alternativas para reemplazar a Julio Enciso, quien no fue convocado por la inactividad debido a la operación de rodilla y el reciente traspaso a Estrasburgo. En lugar del canterano de Libertad primero apareció Ángel Romero, pero finalmente arranca Ronaldo Martínez.

La formación de Paraguay vs. Ecuador en las Eliminatorias Sudamericanas 2026

Roberto Jr. Fernández; Juan José Cáceres, Gustavo Gómez, Omar Alderete, Junior Alonso; Ramón Sosa o Matías Galarza, Andrés Cubas, Diego Gómez, Miguel Almirón; Ronaldo Martínez y Antonio Sanabria.

La formación de Ecuador vs. Paraguay en las Eliminatorias Sudamericanas 2026

Hernán Galindez; Joel Ordonez, Willian Pacho, Piero Hincapié, Pervis Estupiñan; Gonzalo Plata, Moisés Caicedo, Pedro Vite, Nilson Angulo; Alan Minda y Enner Valencia.